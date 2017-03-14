19:43, 14 Mart 2017 SalÄ±

KuraklÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Somali'de yaÄŸmur duasÄ±





Somaliâ€™de sÃ¼ren kuraklÄ±k nedeniyle, CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacuâ€™nun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine yaÄŸmur duasÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somaliâ€™de sÃ¼renÂ kuraklÄ±kÂ nedeniyleÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacuâ€™nun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerineÂ yaÄŸmur duasÄ±Â yapÄ±ldÄ±. Ãœlkenin baÅŸkenti MogadiÅŸuâ€™da yer alan parlamento binasÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki Et-Tadamun el-Ä°slami (Ä°slami DayanÄ±ÅŸma) Camiiâ€™nin avlusunda yapÄ±lan yaÄŸmur duasÄ±na BaÅŸbakan Hasan Ali Hayri ve bazÄ± hÃ¼kÃ¼met yetkililerin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. ALLAH'IN RAHMETÄ°NÄ° ENGELLEYEN GÃœNAHLARDAN Â UZAKLAÅžMA Ã‡AÄžRISIÂ Caminin imamÄ± Åžerif Abdurrahman, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, halkÄ±, Allahâ€™Ä±n rahmetini engelleyen en bÃ¼yÃ¼k nedenlerden sayÄ±lan gÃ¼nahlardan uzaklaÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. BaÅŸbakan Hayri de vatandaÅŸlardan kuraklÄ±ktan etkilenenlere yardÄ±m etmelerini isteyerek, hÃ¼kÃ¼metin, zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlara yardÄ±m etmekten kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu, iki hafta Ã¶nce Ã¼lke genelinde etkili olmaya baÅŸlayan kuraklÄ±ÄŸÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± insani krizle mÃ¼cadele iÃ§in Ã¼lkede "ulusal felaket" ilan etmiÅŸti. Fermacu, Somali'de yaÅŸanabilecek insani trajedinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi ve kuraklÄ±ktan etkilenen ailelere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi iÃ§in uluslararasÄ± kamuoyunun desteÄŸini istemiÅŸti.

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