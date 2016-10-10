May: AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ± bildireceÄŸim

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, "Bu ay bitmeden Avam KamarasÄ±na geri gelerek 50. maddeyi resmen iÅŸlettiÄŸim ve BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mla ilgili bildirimde bulunacaÄŸÄ±m." dedi.
May, Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, Ã¼lkesinin AB'den ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak olan Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesinin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
May, "Brexit Yasa TasarÄ±sÄ±" adlÄ± dÃ¼zenlemenin dÃ¼n akÅŸam herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸramadan parlamentonun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±ndan geÃ§mesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, son onay ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k iÃ§in tasarÄ±yÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde kraliyetin onayÄ±na sunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Theresa May, hÃ¼kÃ¼metin daha Ã¶nceden detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Brexit planlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilerlemeye devam edeceÄŸini belirterek, tasarÄ±nÄ±n kraliyet onayÄ±nÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasalaÅŸmasÄ±nÄ± takiben bu ay bitmeden Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleteceÄŸini aktardÄ±.
Ä°ngiliz lider, "Bu ay bitmeden Avam KamarasÄ±na geri gelerek 50. maddeyi resmen iÅŸlettiÄŸim ve BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mla ilgili bildirimde bulunacaÄŸÄ±m. Avrupa ile yeni bir iliÅŸki kurmaya ve dÃ¼nyada kendimize yeni bir rol oluÅŸturmaya baÅŸlamamÄ±zla birlikte bu geliÅŸme, tÃ¼m Ã¼lke iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olacak. Tekrardan kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve yasalarÄ±nÄ± kontrol eden gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kendi kendini yÃ¶neten kÃ¼resel bir Britanya olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
May konuÅŸmasÄ±nda ayrÄ±ca, Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± Nicola Sturgeon'un dÃ¼n Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu iÃ§in yasal sÃ¼recin baÅŸlatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki duyurusuna da deÄŸindi.
Sturgeon'u Ã¼lkesinde bÃ¶lÃ¼nme ve belirsizlik yaratmakla suÃ§layan May, "Vakit, Ã¼lkemizi bir araya getirmenin vakti, Britanya halkÄ±nÄ±n arzusunu onurlandÄ±rmak ve halka daha parlak bir gelecek ile daha iyi bir Britanya sunmak olmalÄ±." diye konuÅŸtu.
Sturgeon, dÃ¼n Edinburgh'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunun yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yasal sÃ¼reci gelecek hafta bÃ¶lgesel parlamentoda baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti. Sturgeon, referandum tarihi olarak da 2018 sonbaharÄ± ile 2019 ilkbaharÄ± arasÄ±na iÅŸaret etmiÅŸti.
Sturgeon, Brexit sÃ¼recinde Ä°skoÃ§ya'nÄ±n kendi konumuyla ilgili merkezi hÃ¼kÃ¼mete Ã¶nerdiÄŸi alternatiflerin dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ ve Ã¼lkesinin ikinci kez baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gitmesi halinde bunun sorumlusunun Londra'daki merkezi hÃ¼kÃ¼met olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.
BirleÅŸik KrallÄ±k'tan ayrÄ±lmayÄ± 2014'te referanduma gÃ¶tÃ¼ren ancak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in yeterli Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamayan Ä°skoÃ§ya'da hÃ¼kÃ¼met, Brexit oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumunu gÃ¼ndeme almÄ±ÅŸ ve yeni bir halk oylamasÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.â€¨
Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±â€¨.
Ä°ngiltere ve Galler'de Brexit oylarÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ktayken, Ä°skoÃ§ya'da halkÄ±n yÃ¼zde 62'si, Kuzey Ä°rlanda'da da yÃ¼zde 55,8'i AB Ã¼yeliÄŸinin devamÄ± yÃ¶nÃ¼nde oy vermiÅŸti.
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun raporunda, "Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Åžam'Ä±n Barada Vadisi iÃ§indeki Ayn el-Fica pÄ±narÄ±nÄ± kasten bombalayarak savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi" denildi
Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yÄ±llar Ã¶nce uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ait olduÄŸu sanÄ±lan 250 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Bu ay bitmeden Avam KamarasÄ±na geri gelerek 50. maddeyi resmen iÅŸlettiÄŸim ve BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mla ilgili bildirimde bulunacaÄŸÄ±m" dedi
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