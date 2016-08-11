20:00, 14 Mart 2017 SalÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ±'ndan 'Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edenÂ Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz,Â 15 Temmuz Demokrasi Åžehitleri Konferans Salonu'nda okul mÃ¼dÃ¼rleriyle bir araya geldi.

YÄ±lmaz, eÄŸitimin, Ã¼lkenin en Ã¶ncelikli konusu olduÄŸunu vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'de eÄŸitime en fazla kaynak ayÄ±ran hÃ¼kÃ¼met olduklarÄ±nÄ± dile getiren YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BÃ¼tÃ§emizin yÃ¼zde 20'sini eÄŸitime harcÄ±yoruz. 2002'de milli eÄŸitime ayrÄ±lan para 11 milyar lira. O dÃ¶nemin bÃ¼tÃ§esinin yÃ¼zde 10'una tekabÃ¼l ediyor. Åžimdi 122 milyar lira. YÃ¼zde 20'ye yakÄ±n bir oran. EÄŸitim bÃ¼tÃ§eden en fazla payÄ± alÄ±yor. Biz gereken kaynaÄŸÄ± ayÄ±rdÄ±k merkezden. Bunu kullanmak lazÄ±m. SaÄŸlÄ±klÄ± ortamlarda eÄŸitim verilecek mekanlarÄ± oluÅŸturmak lazÄ±m. Okullar, derslikler yaptÄ±k. Bizden Ã¶nce derslik baÅŸÄ±na Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 36 idi, ÅŸimdi 25'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. TÃ¼rkiye'de elhamdÃ¼lillah Ã§ok iyi bir oranÄ± yakaladÄ±k. Ä°stisnalarÄ± var, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde onlarÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±z. BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ± var, daha kaliteli eÄŸitim iÃ§in tekli eÄŸitime 2019 sonuna kadar geÃ§eceÄŸiz."

"30 BÄ°N Ã–ÄžRETMEN ADAYI MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M AÄ°LESÄ°NE KATILACAK"

SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik sistemine geÃ§tiklerini anlatan YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bunu yapmak zorundayÄ±z ki TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir tarafÄ±na kaliteli eÄŸitimi verelim. MuÅŸ'ta diyor ki 'GeÃ§en yÄ±l 3 bin 500 Ã¶ÄŸretmen atadÄ±nÄ±z, 2 bin 500, 2 bin 800'Ã¼ dÃ¶ndÃ¼.' Geriye kaldÄ± 500-600 Ã¶ÄŸretmen. Yani bir yÄ±llÄ±k Ã¶ÄŸretmenlerle eÄŸitim kalitesinin artÄ±rabilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã–ÄŸretmen, kaliteli eÄŸitim verebilmek iÃ§in Ã¶ÄŸrencisini, ailesini tanÄ±malÄ±. SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenliÄŸi Ã§Ä±kardÄ±k, en az 4 yÄ±l sÃ¶zleÅŸme olacak, her yÄ±l sÃ¶zleÅŸmesi yenilenecek. Sonra performansÄ± iyi olanlar da kadroya geÃ§ecek. GeÃ§en yÄ±l bu kapsamda 20 bin Ã¶ÄŸretmeni gÃ¶reve baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±k, herkes memnun. Bu yÄ±l 20 bin Ã¶ÄŸretmenin daha alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z, ilana Ã§Ä±ktÄ±k. 10 bin Ã¶ÄŸretmenin de aÄŸustostan sonra alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. GeÃ§en yÄ±l 50 bin yeni Ã¶ÄŸretmeni Milli EÄŸitim ailemize katmÄ±ÅŸtÄ±k, bu yÄ±l da 30 bin Ã¶ÄŸretmen adayÄ±mÄ±zÄ± Milli EÄŸitim ailemize katacaÄŸÄ±z."

Kaliteli eÄŸitim iÃ§in Ã¶ÄŸretmen baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n da Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±lmaz, "2002'de ilkokulda Ã¶ÄŸretmen baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 28 idi, ÅŸimdi 16. Ortaokulda 18'den 13'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± da Ã¶nemli. Burada da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafe aldÄ±k. 2002'de haftada 15 saat ek ders veren Ã¶ÄŸretmene Ã¶denen para 635 liraymÄ±ÅŸ, dolar kuruna bakÄ±n 409 dolar. Åžimdi aldÄ±ÄŸÄ± 942 dolar. Eskiye oranla yÃ¼zde 100'den daha fazla iyileÅŸme." deÄŸerlendirmesinde bulundu.