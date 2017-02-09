20:06, 14 Mart 2017 SalÄ±

Meksika'da toplu mezarda 250 kafatasÄ± bulundu



Foto. ArÅŸiv

Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yÄ±llar Ã¶nce uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ait olduÄŸu sanÄ±lan 250 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meksika'da bulunan birÂ toplu mezardan, yÄ±llar Ã¶nceÂ uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ait olduÄŸu sanÄ±lan 250Â kafatasÄ±Â Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Veracruz Eyaleti Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Jorge Winckler, yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentin kenar mahallelerinden birinde bulunan toplu mezardan 250 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KafataslarÄ±nÄ±n, uyuÅŸturucu baronlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lerek gÃ¶mÃ¼len kiÅŸilere ait olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini kaydeden Winckler, mezarÄ±n nasÄ±l bulunduÄŸunu konusunda bilgi vermedi. Winckler, bÃ¶lgede daha fazla insanÄ±n gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini ifade etti. Veracruz eyaletinde faaliyet gÃ¶steren Colectivo Solecito benzeri sivil savunma gruplarÄ±, kayÄ±plarÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in bu tÃ¼r alanlarda kazÄ± yapmÄ±ÅŸ ve yetkililerden destek istemiÅŸti.

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