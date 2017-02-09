DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:19, 14 Mart 2017 SalÄ±
Latin Amerika
20:06, 14 Mart 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Meksika'da toplu mezarda 250 kafatasÄ± bulundu
Meksika'da toplu mezarda 250 kafatasÄ± bulundu
Foto. ArÅŸiv

Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yÄ±llar Ã¶nce uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ait olduÄŸu sanÄ±lan 250 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meksika'da bulunan birÂ toplu mezardan, yÄ±llar Ã¶nceÂ uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ait olduÄŸu sanÄ±lan 250Â kafatasÄ±Â Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Veracruz Eyaleti Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Jorge Winckler, yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentin kenar mahallelerinden birinde bulunan toplu mezardan 250 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KafataslarÄ±nÄ±n, uyuÅŸturucu baronlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lerek gÃ¶mÃ¼len kiÅŸilere ait olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini kaydeden Winckler, mezarÄ±n nasÄ±l bulunduÄŸunu konusunda bilgi vermedi.

Winckler, bÃ¶lgede daha fazla insanÄ±n gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini ifade etti.

Veracruz eyaletinde faaliyet gÃ¶steren Colectivo Solecito benzeri sivil savunma gruplarÄ±, kayÄ±plarÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in bu tÃ¼r alanlarda kazÄ± yapmÄ±ÅŸ ve yetkililerden destek istemiÅŸti.



Ä°lgili Konular meksika
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
BM Esed rejimi savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi
BM: Esed rejimi savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun raporunda, "Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Åžam'Ä±n Barada Vadisi iÃ§indeki Ayn el-Fica pÄ±narÄ±nÄ± kasten bombalayarak savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi" denildi
Meksika'da toplu mezarda 250 kafatasÄ± bulundu
Meksika'da toplu mezarda 250 kafatasÄ± bulundu

Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yÄ±llar Ã¶nce uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ait olduÄŸu sanÄ±lan 250 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
May AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ± bildireceÄŸim
May: AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ± bildireceÄŸim

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Bu ay bitmeden Avam KamarasÄ±na geri gelerek 50. maddeyi resmen iÅŸlettiÄŸim ve BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mla ilgili bildirimde bulunacaÄŸÄ±m" dedi
KuraklÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Somali'de yaÄŸmur duasÄ±
KuraklÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Somali'de yaÄŸmur duasÄ±

Somaliâ€™de sÃ¼ren kuraklÄ±k nedeniyle, CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacuâ€™nun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine yaÄŸmur duasÄ± yapÄ±ldÄ±
Fillon yolsuzluktan yargÄ±lanacak
Fillon yolsuzluktan yargÄ±lanacak

Fransa'da Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon'a dava aÃ§tÄ±
Suriye konulu Astana 3 toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Suriye konulu Astana 3 toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve BM heyetleri Suriye'de ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesini ele aldÄ±
Ebu Seyyaf'a karÅŸÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lke birleÅŸti
Ebu Seyyaf'a karÅŸÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lke birleÅŸti

Filipinler, Malezya ve Endonezya'nÄ±n birkaÃ§ ay iÃ§inde ortak deniz devriye gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Libya Petrol Hilali bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±
Libya Petrol Hilali bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±

Libya'da General Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler Petrol Hilali bÃ¶lgesine yeniden saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±
Suudi Arabistan'dan Gazze'ye 30 milyon dolar
Suudi Arabistan'dan Gazze'ye 30 milyon dolar

Suudi Arabistan Gazze'nin yeniden imarÄ±na 30 milyon dolar hibe etti
Arap aÅŸiretleri Suriye'de PYD ve DEAÅž'a karÅŸÄ± ordu kuracak
Arap aÅŸiretleri, Suriye'de PYD ve DEAÅž'a karÅŸÄ± ordu kuracak

Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerdeki 50 Arap aÅŸiretinin lideri Urfa'da toplandÄ±
Almanya'dan bir eyaletten daha seÃ§im kampanyasÄ± yasaÄŸÄ±
Almanya'dan bir eyaletten daha seÃ§im kampanyasÄ± yasaÄŸÄ±

Almanya'nÄ±n Saarland eyaleti yabancÄ± politikacÄ±larÄ±n seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
Ebu Seyyaf'Ä±n rehin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmen serbest
Ebu Seyyaf'Ä±n rehin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmen serbest

Filipinler'de Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼ rehin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmeni serbest bÄ±raktÄ±
Ä°ngiltere basÄ±nÄ± Avrupa'ya quot TÃ¼rkiye'ye tutarlÄ± ol quot dedi
Ä°ngiltere basÄ±nÄ± Avrupa'ya "TÃ¼rkiye'ye tutarlÄ± ol" dedi

Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, TÃ¼rk bakanlarÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ã§eliÅŸtiÄŸini belirtti.
Astana Ã¶ncesi Esed'den bombalamaya devam
Astana Ã¶ncesi Esed'den bombalamaya devam

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye konulu 3. tur toplantÄ±nÄ±n Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken, BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerine devam ediyor.
Etiyopya'da ulusal yas ilan edildi
Etiyopya'da ulusal yas ilan edildi

Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Koshe bÃ¶lgesinde 11 Mart gecesi meydana gelen toprak ve Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n kaymasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 72 kiÅŸinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan etti
KÄ±rgÄ±zistan'da 114 devlet ve kamu kuruluÅŸu tasfiye edilecek
KÄ±rgÄ±zistan'da 114 devlet ve kamu kuruluÅŸu tasfiye edilecek

KÄ±rgÄ±zistan'da devlete yÃ¼k olan 114 kuruluÅŸ yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmak Ã¼zere tasfiye edilecek

Haberler

Meksika'dan ABD'ye 'gÃ¶Ã§' resti
Meksika'dan ABD'ye 'gÃ¶Ã§' resti

Meksika'da Trump'a 'etten duvarlÄ±' protesto
Meksika'da Trump'a 'etten duvarlÄ±' protesto

MeksikalÄ±larÄ±n Trump'a 'duvar' tepkisi sÃ¼rÃ¼yor
MeksikalÄ±larÄ±n Trump'a 'duvar' tepkisi sÃ¼rÃ¼yor

Trump Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rme kararÄ±nÄ± imzaladÄ±
Trump Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rme kararÄ±nÄ± imzaladÄ±

Meksika'da gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±rÄ±
Meksika'da gece kulÃ¼bÃ¼ne saldÄ±rÄ±

ABD ile Meksika arasÄ±nda duvar gerilimi
ABD ile Meksika arasÄ±nda duvar gerilimi

MeksikalÄ±lar zamdan Ã¶nce benzin istasyonlarÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±
MeksikalÄ±lar zamdan Ã¶nce benzin istasyonlarÄ±nÄ± boÅŸalttÄ±

Meksika'da havai fiÅŸek faciasÄ±; 26 Ã¶lÃ¼
Meksika'da havai fiÅŸek faciasÄ± 26 Ã¶lÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 