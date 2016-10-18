20:14, 14 Mart 2017 SalÄ±

BM: Esed rejimi savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM),Â BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±ndaÂ Suriye'nin BaÅŸkentiÂ Åžam'Ä±nÂ Barada VadisiÂ iÃ§indeki Ayn el-Fica pÄ±narÄ±nÄ± "kasten" bombalayarak savaÅŸ suÃ§u iÅŸlendiÄŸini duyurdu.

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun, 21 Temmuz 2016 ile 28 Åžubat 2017 arasÄ±nda Suriye'deki insan haklarÄ± ihlalleri iddialarÄ± Ã¼zerine yapÄ±lan soruÅŸturmalarÄ± iÃ§eren yeni raporu, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumuna sunuldu.

Rapor, komisyonun Suriye'ye iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 326 kiÅŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, tÃ¼m taraflarÄ±n eylemlerinin incelemesi ve iÅŸlenen insan haklarÄ± ihlalleri ile savaÅŸ suÃ§larÄ±na dayandÄ±rÄ±larak hazÄ±rlandÄ±.

Rapora gÃ¶re, rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± aralÄ±k ayÄ±nda Ayn el-Fica pÄ±narÄ±nÄ± "kasten" bombalayarak Åžam'da 5,5 milyon insanÄ±n susuz kalmasÄ±na neden oldu.

Komisyonun araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, Åžam'Ä±n ana su kaynaÄŸÄ±ndaki hasara "en az iki hava saldÄ±rÄ±sÄ±" neden oldu.

"REJÄ°M SAVAÅž SUÃ‡U Ä°ÅžLEDÄ°"

Rejim hava gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ã¶nce sivillerin herhangi bir su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen raporda, bu saldÄ±rÄ±larÄ±n "savaÅŸ suÃ§u" olduÄŸu vurgulandÄ±.

Rejim tarafÄ±nÄ±n, "muhaliflerin suyu kirlettiÄŸi" iddialarÄ±nÄ±n da gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izilen raporda, "Aksine, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len Barada Vadisi sakinleri bombardÄ±manÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 23 AralÄ±k'a kadar suyu kullandÄ±klarÄ±nÄ± ve suda kirlenme belirtilerine tanÄ±klÄ±k etmediklerini sÃ¶ylÃ¼yor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, bombalamayÄ± takiben, klor depolama tesislerinin ÅŸarapnelden zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve suyun kirlendiÄŸine iÅŸaret edildi.

Rejim gÃ¼Ã§leri, 27 AralÄ±k'ta Åžam'Ä±n Barada Vadisi iÃ§indeki Ayn el-Fica pÄ±narÄ±na saldÄ±rarak buradaki pompa ve depolara zarar vermiÅŸti. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan suyu kesilen baÅŸkent Åžam'Ä±n su ihtiyacÄ± tankerlerle taÅŸÄ±narak karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ocak ayÄ± sonunda Barada Vadisi'nden muhaliflerin tahliyelerinin tamamlanmasÄ±yla birlikte Ayn el-Fica, rejime kontrolÃ¼ne girmiÅŸ oldu.

Komisyonun geÃ§en ay aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporunda da, Halep'in doÄŸusunda sivillere yÃ¶nelik Esed rejimi ve Rusya tarafÄ±ndan yapÄ±lan hava bombardÄ±manlarÄ± ve yardÄ±m konvoylarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n savaÅŸ suÃ§u teÅŸkil ettiÄŸi bildirilmiÅŸti.

Rejim destekÃ§ilerinin, ÅŸehirdeki muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki yerleÅŸim merkezlerini klor gazÄ±, misket bombasÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nak delici ve yangÄ±n bombalarÄ±yla saldÄ±rmasÄ± sonucu aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu yÃ¼zlerce sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lmÄ±ÅŸ, sivillerin kasÄ±tlÄ± olarak hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.