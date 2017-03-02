20:18, 14 Mart 2017 Salı

Kurtulmuş: Krizi başlatanın krizi çözmesini istiyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Ekonomik ve başka alanlarda da yaptırımlar gelebilir. Şu anda biz Hollanda’dan yaptıkları bu yanlışlıkları düzeltmelerini bekliyoruz. Ekonomik yaptırımlar da ileride gelebilir ama biz işi daha ileriye götürmeden, bu krizi derinleştirmeden krizi başlatanın, krizi çözmesini istiyoruz.” dedi.

Kurtulmuş, CNN Türk’te gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

Hollanda-Türkiye arasındaki krize ilişkin alınan tedbirlerin hatırlatılmasının ardından ilave tedbirlerin olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Kurtulmuş, bu krizin, çok derin, ciddi bir kriz olduğunu söyledi.

Krizi de Türkiye tarafı değil, Hollanda tarafının doğrudan, bilerek, kasten çıkardığına vurgu yapan Kurtulmuş, “Yaptıkları iş, hiçbir değer tarafından kabul edilemez. İnsan hakları, özgürlükler, siyasal katılım bakımından hele hele her ağızlarını açtıklarında söyledikleri Avrupa’nın ortak kültürel değerleri açısından asla kabul edilemez. Son derece barbarca, vahşice bir tutumdur. Bakanlarımıza yaptıkları tavırlar kabul edilemez.” diye konuştu.

“BU KRİZİ DERİNLEŞTİRMEDEN KRİZİ BAŞLATANIN, KRİZİ ÇÖZMESİNİ İSTİYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Türk vatandaşlarına yönelik uygulamalara işaret eden Kurtulmuş, “Türkiye olarak rencide olduk, üzüldük hatta o gece sabaha kadar çok zor bir süreç geçirdik ama sonuçta biz bu davranışa bir tepki vereceğiz. Hollandalılar bu yaptıklarını telafi edene kadar biz bunu sürdüreceğiz. Hollandalılar özür dileyecek, bir şekilde bunları telafi edecekler ve ilişkilerimiz tekrar yürüyecek.” ifadelerine yer verdi.

Hollanda’da karşı siyasi yaptırım kararları alındığını anımsatan Kurtulmuş, “Ekonomik ve başka alanlarda da yaptırımlar gelebilir. Şu anda biz Hollanda’dan yaptıkları bu yanlışlıkları düzeltmelerini bekliyoruz. Ekonomik yaptırımlar da ileride gelebilir ama biz işi daha ileriye götürmeden, bu krizi derinleştirmeden krizi başlatanın, krizi çözmesini istiyoruz.” açıklamasında bulundu.