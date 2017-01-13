Meclis'te 18 kanun tasarÄ±sÄ± kabul edildi

TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerle imzaladÄ±ÄŸÄ±Â uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±Â onaylayan 18 kanun tasarÄ±sÄ± kabul edilerek, yasalaÅŸtÄ±.
- TÃ¼rkiye ve Ä°slam Ãœlkeleri Standardlar ve Metroloji EnstitÃ¼sÃ¼ ArasÄ±nda Ä°slam Ãœlkeleri Standardlar ve Metroloji EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de KurulmasÄ± HakkÄ±nda AnlaÅŸmaya Ek DeÄŸiÅŸiklik ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.
- KalÄ±cÄ± Organik Kirleticilere Ä°liÅŸkin Stokholm SÃ¶zleÅŸmesine Ä°lave Edilen AnlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼ HakkÄ±nda EK-Gâ€™nin OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.
- TÃ¼rkiye ve Ekvador ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.
- TÃ¼rkiye ve Komorlar BirliÄŸi ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.
-TÃ¼rkiye ve Moritanya ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.
- TÃ¼rkiye ile Fas ArasÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.
- TÃ¼rkiye ve Madagaskar ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.
- TÃ¼rkiye ve Cibuti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulunan Kanun.
- Tehlikeli MallarÄ±n Karayolu ile UluslararasÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin Avrupa AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n Tadil Edilen Eklerinin OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.
- TÃ¼rkiye ile Arap Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ATÃ–) ArasÄ±nda TÃ¼rkiye'de Bir Temsilcilik Ä°hdas Edilmesine Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
- Biyoloji ve TÄ±bbÄ±n UygulanmasÄ± BakÄ±mÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± ve Ä°nsan Haysiyetinin KorunmasÄ± SÃ¶zleÅŸmesine Ek Ä°nsan KopyalanmasÄ±nÄ±n YasaklanmasÄ±na Ä°liÅŸkin ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
- SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ Avrupa BÃ¶lge Ofisi ArasÄ±nda Ä°ki YÄ±llÄ±k Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ± 2010/2011'in OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
- TÃ¼rkiye ile KKTC ArasÄ±nda TÃ¼rkiyedeki IÅŸÄ±k TatbikatÄ± SÄ±rasÄ±nda Ev Sahibi Ãœlke TarafÄ±ndan SaÄŸlanacak Destek Konusunda Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
- Avrupa-Kafkasya-Asya UlaÅŸtÄ±rma Koridorunun Ãœzerinde UluslararasÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n GeliÅŸtirilmesi Ã‡ok TaraflÄ± Temel AnlaÅŸmasÄ±na DeÄŸiÅŸiklikler HakkÄ±nda ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
- TÃ¼rkiye ile Portekiz ArasÄ±nda Gizlilik Dereceli Bilginin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KorunmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
- BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Irak Cumhuriyeti Ä°skan ve Ä°nÅŸaat BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±ndaki YapÄ± Malzemeleri AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ± ile NotalarÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
- Ã‡evre ve Orman BakanÄ± ile Avusturya Federal, TarÄ±m, OrmancÄ±lÄ±k, Ã‡evre ve Su YÃ¶netimi BakanÄ± ArasÄ±nda Ã‡evre ve OrmancÄ±lÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
- TÃ¼rkiye ile Moldova ArasÄ±nda Ã‡evre AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.
Genel Kurulda bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± KurulmasÄ± ve Uzaya YÃ¶nelik Faaliyetlerin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± ise gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmedi.
TBMM BaÅŸkanvekili Akif HamzaÃ§ebi, komisyonun yerinde olmamasÄ± Ã¼zerine birleÅŸimi yarÄ±n saat 14.00'te toplanmak Ã¼zere kapattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerle imzaladÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± onaylayan 18 kanun tasarÄ±sÄ± kabul edilerek, yasalaÅŸtÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, â€œEkonomik yaptÄ±rÄ±mlar da ileride gelebilir ama biz iÅŸi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmeden, bu krizi derinleÅŸtirmeden krizi baÅŸlatanÄ±n, krizi Ã§Ã¶zmesini istiyoruz" dedi
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, belediyeyi ziyaret eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, kurucu meclis Ã¼yeleri olan 6'sÄ± MÃ¼slÃ¼man, 6'sÄ± farklÄ± din ve milletlerden 12 kiÅŸinin tasvir edildiÄŸi tabloyu gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ± yarÄ±n BM Genel Kurulu'nda dÃ¼nyaya duyuracak
TBMM Genel Kurulu, 21 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren referanduma kadar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verecek
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu iÃ§in sÄ±nav dÃ¶nemi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda kimlik kartÄ± ile seyahat edilebileceÄŸine iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ± ile seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.
Pakistan HEC ile YÃ–K arasÄ±nda PakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin Pakistan HÃ¼kÃ¼metinin burslusu olarak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde doktora eÄŸitimi gÃ¶rmelerine imkan saÄŸlayan mutabakat belgesi imzalandÄ±
Ä°nÅŸaat, tekstil, endÃ¼stri, gÄ±da, bilgi teknolojileri ve ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rlerinden temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla iÅŸ forumu dÃ¼zenlendi
Yunanistan'Ä±n ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgiadis, "EÄŸer TÃ¼rkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma devam ederse bir gÃ¼n gelecek ve Ankara gÃ¶Ã§men anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozacak. O zaman Yunan adalarÄ±na 200 bin gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelme tehlikesi var. Bu boyutta bir akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" dedi
THY'de 7 pilot dahil 26 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n FETÃ– baÄŸlantÄ±sÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸlerine son verildi.
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 9 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi
Trabzon'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Suriye uyruklu 16 kiÅŸi yakalandÄ±