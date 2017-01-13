22:14, 14 Mart 2017 SalÄ±

Meclis'te 18 kanun tasarÄ±sÄ± kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerle imzaladÄ±ÄŸÄ±Â uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±Â onaylayan 18 kanun tasarÄ±sÄ± kabul edilerek, yasalaÅŸtÄ±.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasalar ÅŸÃ¶yle:

- TÃ¼rkiye ve Ä°slam Ãœlkeleri Standardlar ve Metroloji EnstitÃ¼sÃ¼ ArasÄ±nda Ä°slam Ãœlkeleri Standardlar ve Metroloji EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de KurulmasÄ± HakkÄ±nda AnlaÅŸmaya Ek DeÄŸiÅŸiklik ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.

- KalÄ±cÄ± Organik Kirleticilere Ä°liÅŸkin Stokholm SÃ¶zleÅŸmesine Ä°lave Edilen AnlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼ HakkÄ±nda EK-Gâ€™nin OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.

- TÃ¼rkiye ve Ekvador ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.

- TÃ¼rkiye ve Komorlar BirliÄŸi ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.

-TÃ¼rkiye ve Moritanya ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.

- TÃ¼rkiye ile Fas ArasÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.

- TÃ¼rkiye ve Madagaskar ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.

- TÃ¼rkiye ve Cibuti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulunan Kanun.

- Tehlikeli MallarÄ±n Karayolu ile UluslararasÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin Avrupa AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n Tadil Edilen Eklerinin OnaylanmasÄ±nÄ± Uygun Bulan Kanun.

- TÃ¼rkiye ile Arap Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ATÃ–) ArasÄ±nda TÃ¼rkiye'de Bir Temsilcilik Ä°hdas Edilmesine Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

- Biyoloji ve TÄ±bbÄ±n UygulanmasÄ± BakÄ±mÄ±ndan Ä°nsan HaklarÄ± ve Ä°nsan Haysiyetinin KorunmasÄ± SÃ¶zleÅŸmesine Ek Ä°nsan KopyalanmasÄ±nÄ±n YasaklanmasÄ±na Ä°liÅŸkin ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

- SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ Avrupa BÃ¶lge Ofisi ArasÄ±nda Ä°ki YÄ±llÄ±k Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ± 2010/2011'in OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

- TÃ¼rkiye ile KKTC ArasÄ±nda TÃ¼rkiyedeki IÅŸÄ±k TatbikatÄ± SÄ±rasÄ±nda Ev Sahibi Ãœlke TarafÄ±ndan SaÄŸlanacak Destek Konusunda Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

- Avrupa-Kafkasya-Asya UlaÅŸtÄ±rma Koridorunun Ãœzerinde UluslararasÄ± TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n GeliÅŸtirilmesi Ã‡ok TaraflÄ± Temel AnlaÅŸmasÄ±na DeÄŸiÅŸiklikler HakkÄ±nda ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

- TÃ¼rkiye ile Portekiz ArasÄ±nda Gizlilik Dereceli Bilginin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KorunmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

- BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Irak Cumhuriyeti Ä°skan ve Ä°nÅŸaat BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±ndaki YapÄ± Malzemeleri AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ± ile NotalarÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

- Ã‡evre ve Orman BakanÄ± ile Avusturya Federal, TarÄ±m, OrmancÄ±lÄ±k, Ã‡evre ve Su YÃ¶netimi BakanÄ± ArasÄ±nda Ã‡evre ve OrmancÄ±lÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

- TÃ¼rkiye ile Moldova ArasÄ±nda Ã‡evre AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun.

Genel Kurulda bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± KurulmasÄ± ve Uzaya YÃ¶nelik Faaliyetlerin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± ise gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmedi.

TBMM BaÅŸkanvekili Akif HamzaÃ§ebi, komisyonun yerinde olmamasÄ± Ã¼zerine birleÅŸimi yarÄ±n saat 14.00'te toplanmak Ã¼zere kapattÄ±.