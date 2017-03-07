Trump'un vergi bilgileri basÄ±na sÄ±zdÄ±

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n 2005 yÄ±lÄ±na aitÂ vergiÂ bilgileri ilk olarak Amerikan MSNBC kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "The Rachel Maddow Show" adlÄ± programda Pulitzer Ã¶dÃ¼llÃ¼ gazeteci David Cay Johnston tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.
Johnston'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± iki sayfalÄ±k vergi belgesinde, Trump'Ä±n 2005 yÄ±lÄ±nda 152 milyon dolarÄ± aÅŸkÄ±n gelir beyan ettiÄŸi ve bu miktarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25'ine tekabÃ¼l eden 38 milyon dolar federal gelir vergisi Ã¶dediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Belgenin kendisine posta yoluyla programÄ± adÄ±na gÃ¶nderildiÄŸini belirten Cay'in programÄ±nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dakikalardaÂ Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bir Amerikan vatandaÅŸÄ±nÄ±n vergi belgesinin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n "illegal" olduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±.
SÃ¶z konusu belgenin gerÃ§ek olduÄŸunun kabul edildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "Bu sayfalar ancak Donald Trump'Ä±n ÅŸirketine, ailesine ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na karÅŸÄ± 'yasal gerekliliÄŸin Ã¼stÃ¼nde vergi Ã¶dememe sorumluÄŸunu' taÅŸÄ±yan dÃ¼nyanÄ±n en baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸ adamlarÄ±ndan biri olduÄŸunu ispatlÄ±yor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Amerikan kamuoyunda uzun tartÄ±ÅŸmalara neden olan Trump'Ä±n Ã¶dediÄŸi vergilerle ilgili bu belge hakkÄ±nda "eski emlak milyarderi"nin ne sÃ¶yleyeceÄŸi merakla bekleniyor.
SeÃ§im kampanyasÄ±nda vergi iadelerini aÃ§Ä±klamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Trump, daha sonra bu bilgileri hakkÄ±ndaki maliye denetimleri bitince aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti. Buna karÅŸÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devralmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Kellyanne Conway, Trump'Ä±n bu konudaki fikrini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve vergi iadelerini aÃ§Ä±klamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
ABD'de baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n seÃ§imlerden Ã¶nce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaÅŸmalarÄ± konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasÄ±na raÄŸmen 1976 yÄ±lÄ±ndan bu yana tÃ¼m adaylar seÃ§imlerden Ã¶nce vergi beyannamelerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 2005 yÄ±lÄ±nda 152 milyon dolarÄ± aÅŸkÄ±n gelir beyan ettiÄŸi ve buna mukabil 38 milyon dolar federal gelir vergisi Ã¶dediÄŸini gÃ¶steren iki sayfalÄ±k belge ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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