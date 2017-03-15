09:30, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼Â Ä°sveÃ§ Åžubesinin resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Avrupa BirliÄŸi (AB) Adalet DivanÄ±nÄ±n kararÄ±na iliÅŸkin, "Derin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na neden oldu." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

KararÄ±n MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tetikleyeceÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ã‡ok problemli ve talihsiz bir karar. Karar, iÅŸverenlerin MÃ¼slÃ¼manlara, Ã¶zellikle dini inanÃ§larÄ± nedeniyleÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼Â takan kadÄ±nlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± legal hale getiriyor. SÃ¶z konusu MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlarÄ±n kamuda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± daha da zorlaÅŸacak. AyrÄ±ca bu kararla kimlik ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼m politik Ã§ekiÅŸmelerin hedefi haline gelecek. Bu nedenle mahkemeler aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla insanlarÄ± Ã¶n yargÄ±lardan korumalÄ±."

Merkezi LÃ¼ksemburg'da bulunan AB Adalet DivanÄ±, iÅŸ yerlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n "gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir biÃ§imde dini, siyasi, felsefi sembolleri taÅŸÄ±malarÄ±" hakkÄ±nda BelÃ§ika ve Fransaâ€™dan yapÄ±lan iki baÅŸvuruyu karara baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkeme, "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ yerlerinde iÃ§ kurallar gereÄŸi herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kullanÄ±mÄ±nÄ± yasaklamasÄ±nÄ±n doÄŸrudan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k teÅŸkil etmediÄŸine" hÃ¼kmetmiÅŸti.