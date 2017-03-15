UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±na tepki

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼Â Ä°sveÃ§ Åžubesinin resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Avrupa BirliÄŸi (AB) Adalet DivanÄ±nÄ±n kararÄ±na iliÅŸkin, "Derin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na neden oldu." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
KararÄ±n MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tetikleyeceÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Ã‡ok problemli ve talihsiz bir karar. Karar, iÅŸverenlerin MÃ¼slÃ¼manlara, Ã¶zellikle dini inanÃ§larÄ± nedeniyleÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼Â takan kadÄ±nlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± legal hale getiriyor. SÃ¶z konusu MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlarÄ±n kamuda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± daha da zorlaÅŸacak. AyrÄ±ca bu kararla kimlik ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼m politik Ã§ekiÅŸmelerin hedefi haline gelecek. Bu nedenle mahkemeler aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla insanlarÄ± Ã¶n yargÄ±lardan korumalÄ±."
Merkezi LÃ¼ksemburg'da bulunan AB Adalet DivanÄ±, iÅŸ yerlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n "gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir biÃ§imde dini, siyasi, felsefi sembolleri taÅŸÄ±malarÄ±" hakkÄ±nda BelÃ§ika ve Fransaâ€™dan yapÄ±lan iki baÅŸvuruyu karara baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Mahkeme, "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ yerlerinde iÃ§ kurallar gereÄŸi herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kullanÄ±mÄ±nÄ± yasaklamasÄ±nÄ±n doÄŸrudan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k teÅŸkil etmediÄŸine" hÃ¼kmetmiÅŸti.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, "Bizim Avrupa'ya ve TÃ¼rkiye'ye ihtiyacÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduÄŸu gibi bu konuda da diyaloÄŸu teÅŸvik etmeliyiz" dedi
KÃ¶ln BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ermeni diasporasÄ±nÄ±n bir mezarlÄ±kta "sÃ¶zde Ermeni soykÄ±rÄ±m anÄ±tÄ±" dikme talebine onay verdi.
UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ä°sveÃ§ Åžubesi, AB Adalet DivanÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n 2005 yÄ±lÄ±nda 152 milyon dolarÄ± aÅŸkÄ±n gelir beyan ettiÄŸi ve buna mukabil 38 milyon dolar federal gelir vergisi Ã¶dediÄŸini gÃ¶steren iki sayfalÄ±k belge ortaya Ã§Ä±ktÄ±
AÅŸÄ±rÄ± kuraklÄ±ÄŸÄ±n hayatÄ± tehdit ettiÄŸi Somali'de, akut ishal ve Ã§eÅŸitli hastalÄ±klar gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun raporunda, "Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Åžam'Ä±n Barada Vadisi iÃ§indeki Ayn el-Fica pÄ±narÄ±nÄ± kasten bombalayarak savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi" denildi
Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yÄ±llar Ã¶nce uyuÅŸturucu baronlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilere ait olduÄŸu sanÄ±lan 250 kafatasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Bu ay bitmeden Avam KamarasÄ±na geri gelerek 50. maddeyi resmen iÅŸlettiÄŸim ve BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mla ilgili bildirimde bulunacaÄŸÄ±m" dedi
Somaliâ€™de sÃ¼ren kuraklÄ±k nedeniyle, CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacuâ€™nun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine yaÄŸmur duasÄ± yapÄ±ldÄ±
Fransa'da Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon'a dava aÃ§tÄ±
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve BM heyetleri Suriye'de ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesini ele aldÄ±
Filipinler, Malezya ve Endonezya'nÄ±n birkaÃ§ ay iÃ§inde ortak deniz devriye gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Libya'da General Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler Petrol Hilali bÃ¶lgesine yeniden saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±
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Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgelerdeki 50 Arap aÅŸiretinin lideri Urfa'da toplandÄ±
Almanya'nÄ±n Saarland eyaleti yabancÄ± politikacÄ±larÄ±n seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.