09:28, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 15 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1 - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Afyonkarahisar/15.00)Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ardahan ValiliÄŸine ziyarette bulunacak, PTT KavÅŸaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlenecek mitingde halka seslenecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Artvin'de Milli Ä°rade MeydanÄ±'ndaki mitingde halka hitap edecek ve ValiliÄŸi ziyaret edecek.

(Ardahan/12.00/13.00/Artvin/16.30/17.45)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin mitingine katÄ±lacak.

(Amasya/12.00)x

4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

5- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ABD'de, BM Genel Kurulunda dÃ¼zenlenen KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu bakanlar toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak.

(New York)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi Muhtarlar Akademisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±larak RektÃ¶rlÃ¼ÄŸe, AkÃ§adaÄŸ esnafÄ±na ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ziyarette bulunacak, GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek, kanaat Ã¶nderleriyle bir araya gelecek.

(Malatya/10.30-20.00)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, "TÃ¼rk Dili YÄ±lÄ±" ilanÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene iÅŸtirak edecek.

(Ankara/14.00)Â

3- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, KahramanmaraÅŸ, Gaziantep, Kilis, Malatya, AdÄ±yaman ve ÅžanlÄ±urfa'dan gazetecilere cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatacak ve sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.

(KahramanmaraÅŸ/10.00)Â

4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Sosyal GÃ¼venlik YÃ¼ksek DanÄ±ÅŸma Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek, TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi BaÅŸkanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na ve TÄ±p BayramÄ± etkinliÄŸine katÄ±lacak.

(Ankara/11.00/Ä°stanbul/15.00/19.00)Â

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Fransa'da 28. Emlak Profesyonelleri iÃ§in Lider Gayrimenkul EtkinliÄŸi (MIPIM) Ä°nÅŸaat ve Gayrimenkul FuarÄ±'na katÄ±lacak.

(Cannes)Â

6- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, ValiliÄŸi ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak ve AK Parti seÃ§im irtibat bÃ¼rosunu aÃ§acak.

- AmatÃ¶r spor kulÃ¼pleri ve sporcularÄ± ile buluÅŸacak KÄ±lÄ±Ã§, spor tesisleri toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na iÅŸtirak edecek, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelecek.

(Yalova/13.15-19.30)Â

7- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ortahisar'da "GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±" programÄ±na katÄ±lacak, muhtarlarla bir araya gelecek, AraklÄ±, SÃ¼rmene ve Of'ta halka hitap edecek.

(Trabzon/09.30-19.00)Â

8- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ile Cibuti SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Djama Elmi Okieh, BakanlÄ±kta yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/11.30)Â

9- TBMM'den

- Genel Kurulda, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± KurulmasÄ± ve Uzaya YÃ¶nelik Faaliyetlerin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.

- AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ temsilcileri ile yangÄ±n uzmanlarÄ±nÄ± dinleyecek.

(TBMM/14.00/11.00)Â

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EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, TÃ¼rkiye-Ukrayna Ä°ÅŸ Forumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak.

(Ä°stanbul/14.30)Â

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, MÃœSÄ°AD Bilim ve Teknoloji Ã–dÃ¼lleri tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)Â

3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, e-ticaret sitelerine Ã¼yelik desteÄŸinin tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, AK Parti Tuzla teÅŸkilatÄ± ve Tuzla BiÌ‡rliÌ‡k OSB yÃ¶netiÌ‡ciÌ‡leriÌ‡ iÌ‡le bir araya gelecek, Sultanbeyli kent meydanÄ± esnafÄ±nÄ± ziyaret edecek ve genÃ§lerle buluÅŸacak.

(Ä°stanbul/09.30-17.00)Â

4- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, BilinÃ§li TÃ¼ketici Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00)

5- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, Serik'teki STK temsilcileri, iÅŸadamlarÄ±, turizmciler ve muhtarlar ile toplantÄ± yapacak, Demre TarÄ±m FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile Kepez DoÄŸu Ã‡evre Yolu temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, Kepez'de esnaf ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Antalya/10.00-17.00)Â

6- TÃœÄ°K, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸgÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Kazakistan'da Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.

(Astana)

2- KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreterinin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.

(LefkoÅŸa)Â

3- Hollanda'da yapÄ±lacak genel seÃ§imler takip edilecek.

(Lahey)

4- TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

5- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â

6-Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

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SPOR

1- UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Monaco-Manchester City ve Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maÃ§larÄ± oynanacak.

(Monaco/Madrid/22.45)Â

2- BeÅŸiktaÅŸ-Olympiakos maÃ§Ä±na doÄŸru

- BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

- BeÅŸiktaÅŸ, son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

(Ä°stanbul/18.30/19.00)Â

- Olympiakos Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Vasilis Vouzas, Vodafone Arena'da basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

- Yunan ekibi, Vodafone Arena'da son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Ä°stanbul/18.45/19.30)Â

3- Voleybol CEV Erkekler Åžampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maÃ§Ä±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Almanya'nÄ±n Recycling Volleys takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul/18.00)Â

4- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Polonya'nÄ±n Budowlani takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Lodz/20.00)

5- Voleybol Erkekler CEV KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda FenerbahÃ§e, Fransa'nÄ±n GFC Ajaccio takÄ±mÄ±na konuk olacak.

(Ajaccio/22.00)

6- FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi Ã§eyrek final 3. maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, Ä°spanya'nÄ±n Perfumerias Avenida takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(Ä°stanbul/20.00)Â

7- Spor Toto 2. Lig 27. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.

8- Spor Toto 3. Lig 1. Grup 30. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

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Ã–ZEL HABER

1 -TÃ¼rkiye'nin "en"lerine bir yenisi daha ekleniyor

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:

- "DÃ¼nyada kÄ±talarÄ± aÅŸan projelere bir yenisini daha ekleyen hÃ¼kÃ¼metimiz, 100. yÄ±lÄ± taÃ§landÄ±rmak iÃ§in ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2 bin 23 metre olarak belirlenen, dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in GÃ¼ney Kore Arazi AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho-In Kang ile yarÄ±n imzalarÄ± atacaÄŸÄ±z"

- "1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Anadolu yakasÄ±ndaki Lapseki'nin Åžekerkaya ile Avrupa tarafÄ±ndaki Gelibolu'nun SÃ¼tlÃ¼ce mevkisi arasÄ±na yapÄ±lacak"

- "Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n ilk, Marmara BÃ¶lgesi'nin de 5'inci asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak proje, Cumhuriyetin 100. yÄ±lÄ±nda hizmete aÃ§Ä±lacak"

(Arife YÄ±ldÄ±z Ãœnal/Ankara)

2- "TerÃ¶r bitecek, gÃ¼ndem ekonomi olacak"

- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz:

- "Yeni etkin hÃ¼kÃ¼met dÃ¶nemine geÃ§ersek, birlik ve beraberliÄŸimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rsek inanÄ±n ki Ã§ok kÄ±sa bir dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'nin birinci gÃ¼ndemi terÃ¶r olmaktan Ã§Ä±kacak. O zaman asÄ±l gÃ¼ndemimiz ne olacaktÄ±r, ekonomi, ekonomi, ekonomi olacaktÄ±r, gerÃ§ek gÃ¼ndemimize dÃ¶neceÄŸiz"

- "Ã–nce TÃ¼rkiye, Ã¶nce bayraÄŸÄ±m, Ã¶nce deÄŸerlerim diyenlerin birleÅŸeceÄŸi bir halk oylamasÄ± sÃ¼recine giriyoruz ve Ã§ok iyi bir netice alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¼mit ediyoruz"

- "MHP lideri SayÄ±n Devlet BahÃ§eli'nin zor dÃ¶nemlerde 'partim deÄŸil millet' diyen bir yaklaÅŸÄ±mÄ± olmuÅŸtur"

(EÅŸber AyaydÄ±n/Ä°zmir)

3- En yÃ¼ksek istihdam beklentisi madencilikte

- Manpower Ä°stihdama Genel BakÄ±ÅŸ araÅŸtÄ±rmasÄ±ndan:

- "Bu yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde istihdamda iÅŸverenlerin yÃ¼zde 24'Ã¼ artÄ±ÅŸ ve yÃ¼zde 10'u azalÄ±ÅŸ, yÃ¼zde 64'Ã¼ ise deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼rken, en gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸe alÄ±m beklentisi net istihdam gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ yÃ¼zde 16 olan madencilik sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti"

- "Nisan-haziran dÃ¶neminde Ä°Ã§ Anadolu, Karadeniz, Ege ve Marmara'nÄ±n tamamÄ±nda istihdam seviyesinin artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Bu dÃ¶nemde istihdam artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ± tahmin edilen bÃ¶lge ise yÃ¼zde 17 ile Ä°Ã§ Anadolu oldu"

- Manpower TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reha HatipoÄŸlu:

- "Milli istihdam seferberliÄŸinin, istihdam piyasalarÄ±nda bir kÄ±pÄ±rdanma yaratacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Nitekim piyasalarda bir hareketlilik de gÃ¶zlemlemeye baÅŸladÄ±k"

(Murat Birinci/Ä°stanbul)

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