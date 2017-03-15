Almanya'da 'sÃ¶zde Ermeni soykÄ±rÄ±m anÄ±tÄ±na' onay

Almanya'nÄ±nÂ KÃ¶lnÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi,Â Ermeni diasporasÄ±nÄ±n bir mezarlÄ±kta "sÃ¶zde Ermeni soykÄ±rÄ±m anÄ±tÄ±" dikme talebine onay verdi.
YaklaÅŸÄ±k 100 bin TÃ¼rk'Ã¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KÃ¶ln kentinde, 5 bin Ã¼yesi olanÂ Ermeni cemaatiÂ anÄ±t dikmek iÃ§in 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.
MÃ¼racatÄ±n Ã¶nce belediyenin yeÅŸil alanlar komisyonuna, sonra ÅŸikayet komisyonuna aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bunlardan Ã§Ä±kan olumlu sonucun ana komisyona aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve dÃ¼n Ã¶nerinin kabul edildiÄŸi bildirildi.
Komisyon KÃ¶ln'deki BrÃ¼ck Lehmbacher Weg'deki belediyeye ait mezarlÄ±ÄŸa, Ermeni cemaatinin haÃ§ ÅŸeklinde taÅŸ anÄ±t dikme ve sÃ¶zde Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebinin kabul edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
KÃ¶ln TÃ¼rkleri DayanÄ±ÅŸma ve Ä°nisiyatif Platformu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Levent TaÅŸkÄ±ran, sÃ¶z konusu mezarlÄ±k Ã¶nÃ¼nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek belediyenin almÄ±ÅŸ olduÄŸu karara tepki gÃ¶sterdi.
32 dernekten oluÅŸan inisiyatif ile iki yÄ±ldÄ±r bu konuyu takip ettiklerini ve belediyeyle sÃ¼rekli temasta olmalarÄ±na raÄŸmen gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±nmadan bÃ¶yle bir kararÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran TaÅŸkÄ±ran, "YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re bireysel anma dÄ±ÅŸÄ±nda, bu ÅŸekilde siyasi ve toplumsal anma durumu mezarlÄ±k yÃ¶netmeliÄŸine aykÄ±rÄ± bir durum. 100 binden fazla TÃ¼rk'Ã¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸehirde bÃ¶yle bir kararÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§ barÄ±ÅŸÄ± bozacak bir adÄ±mdÄ±r. Kesinlikle bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz, bu kararÄ± reddediyoruz ve bunu anti demokratik buluyoruz." dedi.
TaÅŸkÄ±ran, belediyenin bu hatadan dÃ¶nmesi iÃ§in demokratik alanda mÃ¼cadeleye ve TÃ¼rk toplumu olarak her zaman toplumsal barÄ±ÅŸÄ± savunmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi.
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KÃ¶ln BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ermeni diasporasÄ±nÄ±n bir mezarlÄ±kta "sÃ¶zde Ermeni soykÄ±rÄ±m anÄ±tÄ±" dikme talebine onay verdi.
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