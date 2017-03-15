Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'den diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

FransaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â FranÃ§ois Hollande,Â Hollanda'nÄ±nÂ TÃ¼rk bakanlara karÅŸÄ± koyduÄŸu skandal tavÄ±r sonrasÄ± Ã§Ä±kanÂ diplomatik krize iliÅŸkin, "Bizim Avrupa'ya ve TÃ¼rkiye'ye ihtiyacÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduÄŸu gibi bu konuda da diyaloÄŸu teÅŸvik etmeliyiz." dedi.
Hollande,Â AzerbaycanÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Ä°lham Aliyev'i Elysee SarayÄ±'nda kabul etti. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda ulaÅŸtÄ±rma, iletiÅŸim, teknoloji ve kamu hizmetleri alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalandÄ±. Liderler gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenledi.
ToplantÄ±da konuÅŸan Hollande, Avrupa'da TÃ¼rk bakanlarÄ±n giriÅŸine izin verilmemesi sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±kan diplomatik skandala iliÅŸkin,"TÃ¼rkiye ve Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki bir gerilim sÃ¶z konusu. Bizim Avrupa'ya ve TÃ¼rkiye'ye ihtiyacÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduÄŸu gibi bu konuda da diyaloÄŸu teÅŸvik etmeliyiz" diye konuÅŸtu.
Hollande, Aliyev'le ikili iliÅŸkileri ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirterek, "YukarÄ± KarabaÄŸ sorununda statÃ¼koyla bir yere varÄ±lamaz. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n uzun sÃ¼rmemesi gerekiyor. Minsk Grubu toplantÄ±larÄ±nda da diyaloÄŸun yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abamÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k." ifadelerini kullandÄ±.
Aliyev ise DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da statÃ¼konun kabul edilemeyeceÄŸini belirterek, "Ä°ÅŸgal edilmiÅŸ topraklardan Ermenistan Ã§ekilmeli. Minsk Grubu Ã¼lkeleri bÃ¶lgede statÃ¼konun kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶ylediler. Ancak Ermenistan buna uymaya pek meyilli deÄŸil." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, "Bizim Avrupa'ya ve TÃ¼rkiye'ye ihtiyacÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduÄŸu gibi bu konuda da diyaloÄŸu teÅŸvik etmeliyiz" dedi
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