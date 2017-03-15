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10:16, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
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09:57, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ÅŸsizlik yÃ¼kseliyor
Ä°ÅŸsizlik yÃ¼kseliyor

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ± AralÄ±k'ta yÃ¼zde 12.7'ye yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, geÃ§en yÄ±l aralÄ±kta bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,9 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,7 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 668 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 872 bin kiÅŸi oldu.Â 
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