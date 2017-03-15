10:13, 15 Mart 2017 Çarşamba

G.Kore Başbakanı'na köpeklerini terk etti suçlaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevinden azledilmesinin ardından halk 9 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni devlet başkanını seçmek için 9 Mayıs'ın seçim tarihi olarak belirlendiği kaydedildi.

KÖPEKLERİNİ TERKETMEKLE SUÇLANIYOR

Bu arada siyasi nüfuz skandalı nedeniyle görevinden azledilen Park'a bir suçlama da hayvan hakları savunucularından geldi.

Hayvan haklarını savunan CARE Grubu, Park'ın başkanlık sarayından ayrılırken Jindo türü 9 köpeğini Mavi Ev'de terk etmekle suçladı.

Busan Hayvanlara Zulmün Engellenmesi Birliği (Busan Kapca) de Park'ın köpeklerini bırakarak hayvan koruma yasasını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Mavi Ev Sözcüsü Kim Dong-jo, köpeklerin yeni sahiplerine gönderilene kadar başkanlık sarayında kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Park'a komşuları tarafından hediye edilen köpeğin kısa süre önce yavruladığını anımsatan Kim, yavruların henüz annelerinden ayrılamayacak kadar küçük olduğunu belirtti.

Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yakın dostu Choi Soon-sil aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet almak ve karşılığında muhataplarına siyasi menfaatler sağlayarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Savcılar, Park'ı gelecek hafta, adının karıştığı siyasi nüfuz skandalı kapsamında sorgulamaya hazırlanıyor.