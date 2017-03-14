10:42, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Hatay'da uyuÅŸturucu operasyonu





Operasyon kapsamÄ±nda 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, uyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ± ve sevkÄ±yatÄ± yapanlara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi takip sonucu merkez Antakya ilÃ§esinde bir iÅŸ yerine operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda iÅŸ yerinde bulunan 3 kiÅŸinin Ã¼st aramasÄ±nÄ± yapan polis ekipleri bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irdi. Olayla ilgili R.D. (24), Ä°.A. (25) ve Y.S. (24) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.