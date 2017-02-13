10:46, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

YSK'dan duyuru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃœKSEK SeÃ§im Kurulu (YSK), seÃ§men listelerinin 10 Mart gÃ¼nÃ¼ kesinleÅŸtiÄŸini duyurarak, seÃ§menlerin oy kullanacaÄŸÄ± yerleri YSK'nÄ±n seÃ§men sorgulama sisteminden Ã¶ÄŸrenebileceÄŸini bildirdi.

SandÄ±k sorgulama iÅŸlemiyle hangi okulda oy vereceÄŸini gÃ¶rebilecek olan seÃ§menler, bu bilgilere e-devlet ve YSK seÃ§men sorgulama sistemi Ã¼zerinden eriÅŸebilecek. SeÃ§menler, oy kullanacaÄŸÄ± yerleri https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/ Â adresinden Ã¶ÄŸrenebilecek.

Ã–te yandan YSK'nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruda, Ã§ipli kimlik kartÄ± olmayan seÃ§menlerin oy kullanamayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu vurgulanarak, ÅŸÃ¶yle denildi:

"Son gÃ¼nlerde kamuoyunda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± (Ã‡ipli Kimlik KartÄ±) olmayan seÃ§menlerin oy kullanamayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde haberler dolaÅŸmaktadÄ±r. Bu haberler asÄ±lsÄ±z olup seÃ§menler, Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin HalkoylamasÄ±nda; TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan; TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ±, GeÃ§ici Kimlik Belgesi, nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±, resmÃ® dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cÃ¼zdanÄ±, askerlik belgesi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi, hÃ¢kim ve savcÄ±lar ile yÃ¼ksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askerÃ® kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddÃ¼tsÃ¼z ortaya koyan resimli, resmÃ® nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler"