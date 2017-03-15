GÃ¼ncelleme: 10:48, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KarapÄ±nar'Ä±n 'gÃ¼neÅŸine' 4 talip var





KarapÄ±nar Enerji Ä°htisas EndÃ¼stri BÃ¶lgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli "KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA)" ihalesi iÃ§in 4 firma baÅŸvuruda bulundu

TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼kÂ gÃ¼neÅŸ enerjisi santralinin kurulacaÄŸÄ± "KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA)" ihalesi iÃ§in 4 firma yabancÄ± ortaklarÄ±yla birlikte baÅŸvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, son baÅŸvuru tarihi 14 Mart 2017 olan KarapÄ±nar YEKA'ya teklif veren firmalar belli oldu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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