BÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸÄ± alacaklar belli oldu | TIKLA Ã–ÄžREN

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BÃ¼yÃ¼kanne torun maaÅŸÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeleri aktaran Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Babaanne Projesi"nde maaÅŸ almaya hak kazananlarÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°simlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± liste, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mladÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Babaanne Projesi"nde maaÅŸ almaya hak kazananlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°simlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± liste, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mladÄ±.
MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Asgari Ã¼cretin Ã¼Ã§te biri gibi bir rakamÄ± bÃ¼yÃ¼kanneye uygun gÃ¶rdÃ¼k. Bu bir emek hakkÄ± deÄŸildir. Bu bir Ã¶dÃ¼l, ikramiye, destektir" ifadelerini kullandÄ±.
Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, ÅŸu ana kadar 4 milyonun Ã¼zerinde emeklinin banka promosyonu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdam oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 33'lere dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼nÃ¼z. Bu konuda rakamÄ±n daha da dÃ¼ÅŸmesi iÃ§in hangi adÄ±mlarÄ± atacaksÄ±nÄ±z?" ÅŸeklindeki bir soru Ã¼zerine MÃ¼ezzinoÄŸlu, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdamÄ±n, sosyal gÃ¼venlik aktÃ¶rleri ve dengeleri aÃ§Ä±sÄ±ndan hayati konulardan biri olduÄŸunu belirtti.Â
BugÃ¼n yapÄ±lacak Sosyal GÃ¼venlik YÃ¼ksek DanÄ±ÅŸma Kurulu'nun da konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdam olduÄŸunu bildiren MÃ¼ezzinoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 60 milyar kaybÄ±mÄ±z var. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam. Bu 60 milyarÄ±n biz bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunu gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mÃ¼cadeleyle almamÄ±z lazÄ±m. Ä°lk hedefimiz bunu yÃ¼zde 25'lere indirebilmek. Bu konuda Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir kampanya iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yoruz. Åžu anda istihdama verdiÄŸimiz teÅŸvikler, dÃ¼zenli primlerini Ã¶deyenlerin primlerini beÅŸ puan dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ olmamÄ±z, bu mÃ¼cadele sonrasÄ± primleri daha da dÃ¼ÅŸÃ¼rebilme, buradaki kayÄ±t iÃ§iliÄŸi artÄ±rabilmemizle alakalÄ±dÄ±r. KayÄ±t iÃ§iliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her baÅŸarÄ± Ã¶bÃ¼r taraftaki yÃ¼kÃ¼ azaltmamÄ±z iÃ§in bize imkan verecektir. Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼, yaygÄ±n bir mÃ¼cadeleyi iÅŸverenlerimizle sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerimizle diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte vereceÄŸiz. KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±kta yÃ¼zde 25'lerin altÄ±ndaki hedefi kÄ±sa sÃ¼rede yakalamayÄ± arzu ediyoruz."
MÃ¼ezzinoÄŸlu, TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AralÄ±k ayÄ± iÅŸsizlik oranlarÄ±yla ilgili, "Belki 2017'nin Ocak rakamÄ± da iÅŸsizlik oranÄ± anlamÄ±nda Ã§ok hafif bir artÄ±ÅŸÄ± getirebilir. Ama 2017'nin AralÄ±k ayÄ±nda, Ã§ok rahatlÄ±kla sÃ¶ylÃ¼yorum, bu performansÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rerek iÅŸsizlik oranÄ± mutlaka ama mutlaka tek haneli rakama inecek, yÃ¼zde onlarÄ±n altÄ±na inecek." ifadelerini kullandÄ±.
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