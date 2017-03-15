11:11, 15 Mart 2017 Çarşamba

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk nüfus sayımı başladı





Pakistan'da 19 yıl aradan sonra yapılacak olan nüfus sayımına Afgan mülteciler de dahil edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk kez nüfus sayımı yapılıyor. Pakistan nüfus sayım yetkilisi Asif Bacva, nüfus sayımının bugün başladığını ve 15 Mayıs'ta tamamlanacağını belirtti. Halka nüfus sayım yetkilileriyle iş birliği yapma çağrısında bulunan Bacva, sayımın yaklaşık 2,5 milyonu bulduğu tahmin edilen Afgan mültecileri ve diplomatları da kapsayacağını kaydetti. Nüfus sayımında sivil görevlilere 200 bin askerin yardımcı olması bekleniyor. İslamabad yönetiminin 1998'de yaptığı son sayımda ülke nüfusu yaklaşık 180 milyon olarak belirlenmişti. Nüfusun 200 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

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