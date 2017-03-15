İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 3 ölü, 2 bin 351 yaralı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan ''Çarşamba Suri'' kutlamalarında ülke genelinde üç kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır toplam 2 bin 351 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan, İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond, çocukların ve gençlerin gece boyunca ateşledikleri havai fişek ve maytapların infilak etmesi sonucu meydana gelen kazalarda biri 14 yaşında çocuk olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gece boyunca yaşanan kazalarda 2 bin 351 kişinin yaralandığını dile getiren Kolyond, yaralılardan yaklaşık 600 kişinin hastanelere kaldırıldığını, geri kalanların ise ayakta tedavi edildiklerini aktardı.
Kolyond, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Kutlamalar sırasında çıkan yangınlarda onlarca araç ve evin zarar gördüğü bildirildi.
Ülkenin kuzeyindeki Erdebil kentinde 11 Mart'ta "Çarşamba Suri" kutlamaları için havai fişek imalatı yapılan bir evde meydana gelen patlamada da 7 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar, her yıl İran'da onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.
Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.
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