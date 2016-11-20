11:21, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

BozdaÄŸ'dan AB Adalet DivanÄ±'nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Avrupa BirliÄŸi (AB) Adalet DivanÄ±'nÄ±nÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.Â

Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±'nÄ±n, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi (AÄ°HS) ile tÃ¼m insan haklarÄ± sÃ¶zleÅŸmelerini, AB deÄŸerlerini ve evrensel hukuku yok sayan, Ã§iÄŸneyen bir karar verdiÄŸini belirten BozdaÄŸ, AB Adalet DivanÄ±'nÄ±n, inancÄ± gereÄŸi baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir MÃ¼slÃ¼manÄ± iÅŸten Ã§Ä±karan ÅŸirketi haklÄ± bulan BelÃ§ika mahkemesi kararÄ±nÄ± hukuka uygun bulduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Karara gÃ¶re, Avrupa'daki iÅŸverenlerin "iÅŸ yeri kuralÄ±" olarak baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± koyabileceÄŸini ve yasaÄŸa uymayanÄ± iÅŸten Ã§Ä±karabileceÄŸini vurgulayan BozdaÄŸ, yazÄ±lÄ± iÅŸ yeri kuralÄ± olarak getirilen baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n, insan haklarÄ±nÄ±n, din ve vicdan hÃ¼rriyetinin, Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±z ihlali olduÄŸununun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"ADALETÄ°N KIYAMETÄ°DÄ°R"

AB Adalet DivanÄ±'nÄ±n kararÄ±yla insan haklarÄ±nÄ±, din ve vicdan hÃ¼rriyetini, Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± yok saydÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§iÄŸnediÄŸini bildiren BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AB Adalet DivanÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu yasakÃ§Ä± karar, din ve vicdan hÃ¼rriyetinin, insan haklarÄ±nÄ±n ve AB deÄŸerlerinin mahkeme kararÄ±yla imhasÄ±dÄ±r. IrkÃ§Ä±lÄ±k, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, Ä°slamofobi, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k hastalÄ±klarÄ±na kimi insanlar yakalanabilir ama bunlarÄ±n tedavisi olabilir. Fakat her ÅŸeye, ÅŸarta raÄŸmen adaleti, hakkÄ± ayakta tutmak ve yaÅŸatmakla gÃ¶revli mahkemelerin, bu hastalÄ±klara yakalanmasÄ± adaletin kÄ±yametidir."

BozdaÄŸ, insanlarÄ±, dini inanÃ§larÄ± ile iÅŸi arasÄ±nda tercihe zorlamanÄ±n insan haklarÄ±na, AB deÄŸerlerine, hukuka ve adalete uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. Ä°nsanlarÄ±, inanÃ§larÄ± ile iÅŸleri arasÄ±nda tercihe zorlamanÄ±n, ilkellik, zulÃ¼m, hukuku ve insan haklarÄ±nÄ± katletmek olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen BozdaÄŸ, aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanan BelÃ§ika mahkemesi ve AB Adalet DivanÄ±'nÄ±n, insan haklarÄ±ndan uzaklaÅŸarak ilkelliÄŸe saplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "BelÃ§ika mahkemesi ve AB Adalet DivanÄ±, Avrupa'da yÃ¼kselen aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±na tutulup hak ve adaletten vazgeÃ§miÅŸtir. YazÄ±k hem de Ã§ok yazÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.