11:41, 15 Mart 2017 Çarşamba

Çin'den Kore yarımadasında "çatışma" uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Başbakanı Li Kıçiang, "Kuzey Kore'nin son zamanlarda Kuzeydoğu Asya’da oluşturduğu gergin atmosferin, taraflar arasında çatışmaya yol açabileceği” uyarısında bulundu.

Çin Başbakanı Li, Başkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’nin nükleer programı, Güney Çin Denizi ve Tayvan konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasını savunduklarının altını çizen Li, adada barış ve istikrarın sağlanması için nükleer konusunun diyalog yöntemiyle ele alınması gerektiğini söyledi.

Pekin yönetiminin, ilgili konuda Birleşmiş Milletlerin (BM) Kuzey Kore’ye ilişkin yaptırım kararlarıyla uyumlu hareket ettiğine dikkati çeken Li, "Pyongyang yönetiminin son zamanlarda Kuzeydoğu Asya’da oluşturduğu gergin atmosferi, tüm tarafların ortak çabalarıyla diyalog ekseninde çözmesini umuyoruz. Kimse kapısının önünde sürekli sorun çıkmasını istemez." ifadelerini kullandı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Çin Başbakanı Li, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) Güney Çin Denizi konusunda müzakere ve diyaloğu teşvik ettiğine ve bu sayede tartışmaya konu alanlarda ilerleme kaydedildiğine işaret etti.

Li, Güney Çin Denizi’nde taraf olan ülkelerin doğrudan diyalog ile çözüm arayışına girmesini umduklarını ve tüm tarafların ilgili bölgede ortak çabayla barış ve istikrarı korumasından yana olduklarını belirtti.

Asya-Pasifik bölgesinde Washington-Pekin yönetimlerinin iş birliği yaptığı alanların çok kapsamlı olduğunu kaydeden Li, Çin -ABD iş birliğinin ASEAN ülkelerine sorunlar değil fırsatlar sunması gerektiğine vurgu yaptı.

İKİ BOĞAZ İLİŞKİLERİ

Çin Ana Karası ile Tayvan adası ilişkilerinde 1992 Konsensüs’üne bağlı kaldıklarını ve adanın bağımsızlığına karşı çıktıklarını ifade eden Li, boğazın iki yakasındaki ilişkilerin barış içinde gelişmesinden yana olduklarını söyledi.

Li, "Çin ve Tayvan’ın bir aile olduğunu" belirterek, Tayvan halkının Çin Ana Karası'nda yaşama, eğitim ve çalışması için ayrıcalıklı politikaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.