11:55, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Evlilik programlarÄ±na 'aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ' para cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Ãœst KuruluÂ (RTÃœK), evlilik programlarÄ±ndaki ihlaller nedeniyle 6 kanala,Â reklam gelirinin yÃ¼zdeÂ 2'siÂ oranÄ±ndaÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ para cezasÄ± verdi.

Ãœst Kurul yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, RTÃœK'e evlilik programlarÄ±yla ilgili vatandaÅŸlardan ÅŸikayetler gelmeye devam ediyor. Programlar nedeniyle Ãœst Kurula son bir yÄ±lda, 444 1 178 Ã§aÄŸrÄ± hattÄ±, web sayfasÄ±, elektronik posta adresi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER) ve BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi (BÄ°MER) Ã¼zerinden, genel ahlaka, manevi deÄŸerlere ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ±lÄ±k ve argo sÃ¶zcÃ¼kler kullanÄ±lmasÄ± gibi nedenlerle binlerce ÅŸikayet geldi.

Bu kapsamda Ãœst Kurul, dÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda ÅŸikayet rekoru kÄ±ran evlilik programlarÄ±nÄ± ele aldÄ±. En fazla ÅŸikayeti alan evlilik programlarÄ±ndanÂ Kanal D'de yayÄ±nlanan "KÄ±smetse Olur",Â Star TV'de yayÄ±nlanan "Zuhal Topal'la",Â Show TV'de yayÄ±nlanan "Evleneceksen Gel",Â ATVâ€™de yayÄ±nlanan "Esra Erol'da" veÂ Flash TV'deki "Dest-i Ä°zdivaÃ§"taki ihlaller nedeniyle bu kanallara yine para cezasÄ± verildi.

CEZALAR ÃœST SINIRDAN

RTÃœK, bu kez mÃ¼eyyideleri yÃ¼zde 2 olan Ã¼st sÄ±nÄ±rdan uyguladÄ±. Ãœst Kurul, Ã§oÄŸunlukla bu tÃ¼r ihlallerde kanala reklam gelirinin yÃ¼zde 1'i oranÄ±nda para cezasÄ± verirken, bu kez yÃ¼zde 2 oranÄ±nda "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ" ceza verilmesini oy birliÄŸiyle kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. BÃ¶ylece son bir yÄ±lda RTÃœKâ€™Ã¼n evlilik programlarÄ±na verdiÄŸi para cezasÄ± miktarÄ± 15 milyon lirayÄ± aÅŸtÄ±.

Ãœst Kurul, cezalarÄ± 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'daki "YayÄ±nlar, insan onuruna ve Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸine saygÄ±lÄ± olma ilkesine aykÄ±rÄ± olamaz, kiÅŸi ya da kuruluÅŸlarÄ± eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¶tesinde kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± veya iftira niteliÄŸinde ifadeler iÃ§eremez" ve "Toplumun milli ve manevi deÄŸerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ± olamaz." ilkelerini ihlalden dolayÄ± verdi.

Ã–te yandan RTÃœK, son toplantÄ±sÄ±nda ayrÄ±ca dini duygularÄ± istismar ederek haksÄ±z ticari Ã§Ä±kar elde eden, cinsel iÃ§erikli ve gÄ±da takviyesi Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸÄ± yapan, canlÄ± sohbet hatlarÄ± reklamÄ± yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis siteleri ve Ã§eÅŸitli "tele alÄ±ÅŸveriÅŸ" programlarÄ± ile halkÄ± dolandÄ±ran ve bu yolla haksÄ±z kazanÃ§ elde eden kanallara da ceza verdi.

RTÃœK, aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼eyyide kararlarÄ±nÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na ve Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirdi.