İsviçre askerleri 2020'ye kadar Kosova’da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsviçre Senatosu, Kosova’da KFOR bünyesinde İsviçre askerlerinin 2020 yılına kadar kalmasını 33 evet ve sadece 4 ret oyu ile onayladı.
1999 yılından bu yana İsviçre ordusu Kosova’da konuşlu uluslararası KFOR güçlerine destek veriyor.
İsviçre Federal Konseyi, Kosova’da İsviçre askeri sayısının azaltılmasını planladığı, ancak bu azalmanın kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini bildirdi.
Kosova’da askerlerinin 3 yıl daha görev yapmasına onay veren İsviçre, asker sayısını 235’ten 165’e düşürecek.
Esed güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e düzenlediği saldırıda 11 sivilin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi
Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda, koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu Husilerden 12 kişi hayatını kaybetti
Kosova'nın IMF programlarını yerine getirdiği gerekçesiyle ülkeye IMF'den 100 milyon Avro daha aktarıldı
İsviçre hükümeti 199 yılından bu yana Kosova'da bulunan askerlerinini kalma süresini 2020'ye kadar uzattı
Çin Başbakanı Li, "Kuzey Kore'nin bölgede oluşturduğu gergin atmosfer, taraflar arasında çatışmaya yol açabilir”
İran'da gece boyunca devam eden yıl sonu kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 2 bin 351 kişi yaralandı
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra yapılacak olan nüfus sayımına Afgan mülteciler de dahil edilecek
Hollanda'da genel seçimde bin 114 aday ve 28 parti, 150 sandalye için yarışıyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu teşvik etmeliyiz" dedi
Köln Büyükşehir Belediyesi, Ermeni diasporasının bir mezarlıkta "sözde Ermeni soykırım anıtı" dikme talebine onay verdi.
Uluslararası Af Örgütü İsveç Şubesi, AB Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki gösterdi
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Aşırı kuraklığın hayatı tehdit ettiği Somali'de, akut ishal ve çeşitli hastalıklar görülmeye başladı
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun raporunda, "Esed rejimine ait savaş uçakları Şam'ın Barada Vadisi içindeki Ayn el-Fica pınarını kasten bombalayarak savaş suçu işledi" denildi
Meksika'da bulunan bir toplu mezardan, yıllar önce uyuşturucu baronlarının öldürdüğü kişilere ait olduğu sanılan 250 kafatası çıkarıldı