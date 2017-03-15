11:54, 15 Mart 2017 Çarşamba

İsviçre askerleri 2020'ye kadar Kosova’da





İsviçre hükümeti 199 yılından bu yana Kosova'da bulunan askerlerinini kalma süresini 2020'ye kadar uzattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsviçre Senatosu, Kosova’da KFOR bünyesinde İsviçre askerlerinin 2020 yılına kadar kalmasını 33 evet ve sadece 4 ret oyu ile onayladı. 1999 yılından bu yana İsviçre ordusu Kosova’da konuşlu uluslararası KFOR güçlerine destek veriyor. İsviçre Federal Konseyi, Kosova’da İsviçre askeri sayısının azaltılmasını planladığı, ancak bu azalmanın kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini bildirdi. Kosova’da askerlerinin 3 yıl daha görev yapmasına onay veren İsviçre, asker sayısını 235’ten 165’e düşürecek.

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