IMF'den Kosova'ya 100 milyon Avro

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Kosova Hükümeti’nin maliye disiplini, örnek yönetimi ve adaletini değerlendirerek Kosova devlet bütçesine daha 100 milyon Avro aktardı.
Konu ile ilgili gelişmeyi dünkü toplantıda bildiren Başbakan İsa Mustafa, aktarılan para ile dolaysız bir şekilde bütçenin destekleneceğini duyurdu.
Başbakan Mustafa konuyla ilgili Facebook hesabında şunu yazdı:
“IMF, programın yeniden incelenmesinden sonra Kosova kurumları tarafından program çerçevesinde tüm şartların yerine getirildiğini değerlendirdi. Bu değerlendirmenin önemi ve mali değeri yanı sıra uluslararası partnerlerinde Hükümetin potansiyeli, güvenirliği ve yeteneği tasdikidir.”
Mustafa’ya göre bu başarı, kurumlarda çalışanların çok hassas süreçlerin koordineli ve iyi yönetimi ürünüdür.
Başbakan İsa Mustafa, “Kosova Hükümeti, devlet için hayati süreçleri ABD, dost ülkeler, uluslararası ile Avroatlantik örgütler ve daha geniş partnerliklerle daha ileriye taşımakta kararlıdır.” dedi.
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