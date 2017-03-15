11:59, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonu: 12 gÃ¶zaltÄ±





DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 16 kiÅŸiden aralarÄ±nda Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Bilici'nin de bulunduÄŸu 12'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 12 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 16 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda, aralarÄ±nda Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Raci Bilici'nin de bulunduÄŸu 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 4 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

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