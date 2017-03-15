12:11, 15 Mart 2017 Çarşamba

Yemen'deki hava saldırısında 12 kişi öldü



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Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda, koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu Husilerden 12 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda, koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu Husilerden 12 kişinin öldüğü bildirildi. Yemen ordusuna bağlı 26 Eylül internet sitesinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Nehm ilçesindeki Ed-Dabua bölgesindeki dağlık alanlara hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Bombardıman sonucu 12 Husi militanın öldürüldüğü ifade edildi. Başkent Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesi, uzun süreden beri Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile ulusal ordu ve direniş güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, bazı kentlerde devam ediyor. Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor.

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