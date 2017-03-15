12:36, 15 Mart 2017 Çarşamba

Esed güçleri İdlib'i vakum bombasıyla vurdu: 11 ölü





Esed güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e düzenlediği saldırıda 11 sivilin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Esed güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e düzenlediği saldırıda 11 sivilin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu toplantının öngörüşmeleri sürerken, rejim güçlerinin sivillere yönelik ihlalleri devam ediyor. VAKUM BOMBASIYLA SALDIRDI İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Yahya Arce yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait bir savaş uçağının İdlib'in Kusur bölgesindeki yerleşim yerine vakum bombasıyla saldırdığını belirtti. Saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13'ünün yaralandığını söyleyen Arce, ''Sivil savunma ekipleri saldırı sonucunda yıkılan binaların altında kalan üç aileye ulaşmaya çalışıyor. Yaralılar kentteki sahra hastanelerine kaldırıldı fakat aralarında durumu ağır olanlar da var.'' dedi.

İlgili Konular Suriye idlib esed

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.