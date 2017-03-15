BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¼rcistan'a gidecek

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu akÅŸamÂ GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸviliÂ ile bir araya gelecek.
BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sÃ¼recinde partisince Artvin Milli Ä°rade MeydanÄ±'nda vatandaÅŸlara hitap etmesinin ardÄ±ndan, Batum'a geÃ§ecek.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Kvirikashvili ile gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler kapsamlÄ± ÅŸekilde ele alÄ±nacak, TÃ¼rkiye-GÃ¼rcistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin (YDSK) bu yÄ±l iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ikinci toplantÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± Ã¼zerinde durulacak.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgesel geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde de bulunulacak.
Ziyarette YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili tarafÄ±ndan verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu akÅŸam GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili ile bir araya gelecek
DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 16 kiÅŸiden aralarÄ±nda Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Bilici'nin de bulunduÄŸu 12'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
RTÃœK, evlilik programlarÄ±ndaki ihlaller nedeniyle 6 kanala, reklam gelirinin yÃ¼zde 2'si oranÄ±nda "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ" para cezasÄ± verdi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda sandÄ±k kurulacak Ã¼lkelere Irak, Singapur ve LÃ¼ksemburg da eklendi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, AB Adalet DivanÄ±'nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±na iliÅŸkin "IrkÃ§Ä±lÄ±k Ä°slamofobi gibi aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k hastalÄ±klarÄ±na kimi insanlar yakalanabilir ama adaleti ayakta tutmak ve yaÅŸatmakla gÃ¶revli mahkemelerin yakalanmasÄ± adaletin kÄ±yametidir" dedi
"Babaanne Projesi"nde maaÅŸ almaya hak kazananlar aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°simlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± liste, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mladÄ±
KarapÄ±nar Enerji Ä°htisas EndÃ¼stri BÃ¶lgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli "KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA)" ihalesi iÃ§in 4 firma baÅŸvuruda bulundu
YSK, seÃ§menlerin oy kullanacaÄŸÄ± yerleri YSK'nÄ±n seÃ§men sorgulama sisteminden Ã¶ÄŸrenebileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Operasyon kapsamÄ±nda 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi
Mardin-DiyarbakÄ±r karayolunun MazÄ±daÄŸÄ± ÃœÃ§yol mevkisinde terÃ¶ristler Ã¶nceden tuzakladÄ±klarÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans sevk edildi.
Antalya'da aÃ§Ä±lan yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nler pazarÄ±nda, Artvin'de bir maÄŸaradan Ã§Ä±karÄ±lan ve bir kilogramÄ± 5 bin avrodan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan "Peri balÄ±" ilgi Ã§ekti
TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerle imzaladÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± onaylayan 18 kanun tasarÄ±sÄ± kabul edilerek, yasalaÅŸtÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, â€œEkonomik yaptÄ±rÄ±mlar da ileride gelebilir ama biz iÅŸi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmeden, bu krizi derinleÅŸtirmeden krizi baÅŸlatanÄ±n, krizi Ã§Ã¶zmesini istiyoruz" dedi
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, belediyeyi ziyaret eden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, kurucu meclis Ã¼yeleri olan 6'sÄ± MÃ¼slÃ¼man, 6'sÄ± farklÄ± din ve milletlerden 12 kiÅŸinin tasvir edildiÄŸi tabloyu gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'nin telefonla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±