12:38, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¼rcistan'a gidecek





BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu akÅŸam GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili ile bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu akÅŸamÂ GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸviliÂ ile bir araya gelecek. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sÃ¼recinde partisince Artvin Milli Ä°rade MeydanÄ±'nda vatandaÅŸlara hitap etmesinin ardÄ±ndan, Batum'a geÃ§ecek. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Kvirikashvili ile gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler kapsamlÄ± ÅŸekilde ele alÄ±nacak, TÃ¼rkiye-GÃ¼rcistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin (YDSK) bu yÄ±l iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ikinci toplantÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± Ã¼zerinde durulacak. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgesel geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde de bulunulacak. Ziyarette YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili tarafÄ±ndan verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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