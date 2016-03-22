Şubatta küresel petrol arzı arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Küresel petrol arzı şubatta bir önceki aya göre günlük 260 bin varil artarak 96 milyon 520 bin varile çıktı.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi şubatta günlük 32 milyon varil oldu. Geçen yılın aynı ayına göre OPEC'in üretimi günlük 320 bin varil düşüş gösterdi.
OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan üretimi ise günlük 6 milyon 740 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 38 milyon 740 bin varil oldu. IEA verilerine göre, petrol üretimi OPEC üyesi Suudi Arabistan ve İran'da arttı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise düştü.
OPEC’in en büyük üreticisi Suudi Arabistan günlük üretimini 180 bin varil artışla 9 milyon 980 bin varile çıkardı. Grubun en büyük ikinci üreticisi günlük 4 milyon 400 bin varil ile Irak oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise günlük üretim 60 bin gerileyerek 2 milyon 900 bin varile düştü.
Küresel petrol arzı şubatta bir önceki aya göre günlük 260 bin varil artışla 96 milyon 520 bin varile yükseldi.
Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 90 bin varil artarak 57 milyon 800 bin varile çıktı.
IEA tahminlerine göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzı, geçen yıla göre günlük ortalama 400 bin varil artarak 58 milyon 100 bin varil olacak.
Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 400 bin varil artışla 98 milyon varile yükselmesi bekleniyor. Yıllık talepte 33 milyon 900 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, onu 31 milyon 400 bin varil ile Amerika kıtası ve 14 milyon 800 bin varil ile Avrupa takip ediyor.
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Küresel petrol arzı şubat ayında bir önceki aya kıyasla günlük 260 bin varil artarak 96 milyon 520 bin varile yükseldi
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