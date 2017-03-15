12:52, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Kayseri'deki FETÃ– operasyonunda 20 eski polis yakalandÄ±





Kayseri'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda meslekten ihraÃ§ edilen 20 polis yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri /Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen ve daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen 25 emniyet personelinden 20'si yakalandÄ±. Kayseri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve amirlerin de bulunduÄŸu 25 eski emniyet personeli hakkÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Polis ekiplerince ÅŸÃ¼phelilerin adreslerine dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, meslekten ihraÃ§ edilen 4. sÄ±nÄ±f 2 emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, 1 emniyet amiri, 4 komiser, 7 komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, 2 baÅŸpolis ve 4Â polisÂ memuru yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, Kayseri EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Adreslerinde bulunamayan 5 eski komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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