12:53, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡anakkaleâ€™de 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Gabon uyruklu 42 kiÅŸi YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne teslim edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkaleâ€™nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§iÅŸ yapmak isteyen 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Behramkale kÃ¶yÃ¼ YeÅŸil Liman sahiline operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, aralarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Gabon uyruklu 42 kiÅŸi yakalandÄ±. Buradan Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len kiÅŸiler, iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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