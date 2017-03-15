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İsrail’de "Yahudi kimliği eleştirisine" yasak
İsrail’de
Foto: Arşiv

Parlamentoda yapılan oylamada, İsrail’in Yahudi kimliğine ve var olma hakkına yönelik eleştirilere yasak getiren yasa tasarısı onaylandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Parlamentosu (Knesset) İsrail'in Yahudi kimliğine ve var olma hakkına yönelik eleştirilere yasak getiren yasa tasarısını onayladı.

Parlamentoda yapılan oylamada, seçimlerde tarihi Filistin topraklarında bir “İsrail devletinin var olma hakkını ve Yahudi kimliğini” eleştiren veya ona karşı silahlı mücadeleyi destekleyen açıklamaları suç sayan yasa tasarısı onaylandı.

Knesset’in basın ofisinden yapılan açıklamada, seçim kampanyası sırasında,Yahudi kimliğine sahip demokratik bir İsrail’in var olma hakkını eleştiren veya bu devlete karşı kin ve nefret ile silahlı mücadeleye destek veren her türlü açıklamanın suç sayılacağına ilişkin yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.

Yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarda 20’ye karşı 29 oyla kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, “kişilerin fiil ve davranışları da söylediklerinin kapsamına girer.” cümlesine yer verildi.

Likud partisinin başını çektiği 6 partili koalisyon hükümeti, Binyamin Netanyahu başbakanlığında aşırı sağ politikalarla ülkedeki gerilimi tırmandırıyor.



İlgili Konular israil yahudiler
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