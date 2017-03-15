Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail Parlamentosu(Knesset) İsrail'in Yahudi kimliğine ve var olma hakkına yönelik eleştirilere yasak getiren yasa tasarısını onayladı.
Parlamentoda yapılan oylamada, seçimlerde tarihi Filistin topraklarında bir “İsrail devletinin var olma hakkını ve Yahudi kimliğini” eleştiren veya ona karşı silahlı mücadeleyi destekleyen açıklamaları suç sayan yasa tasarısı onaylandı.
Knesset’in basın ofisinden yapılan açıklamada, seçim kampanyası sırasında,Yahudi kimliğine sahip demokratik bir İsrail’in var olma hakkını eleştiren veya bu devlete karşı kin ve nefret ile silahlı mücadeleye destek veren her türlü açıklamanın suç sayılacağına ilişkin yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.
Yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarda 20’ye karşı 29 oyla kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, “kişilerin fiil ve davranışları da söylediklerinin kapsamına girer.” cümlesine yer verildi.
Likud partisinin başını çektiği 6 partili koalisyon hükümeti, Binyamin Netanyahu başbakanlığında aşırı sağ politikalarla ülkedeki gerilimi tırmandırıyor.
İrlanda, Lüksemburg'u finans sektöründe rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonu'na şikayet etti
Ukrayna, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'tan nakliye geçişlerini durdurdu
Suriye'de Rakka kentinin kuzey kesimlerini ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava desteğiyle DEAŞ'tan alan PKK'nın Suriye uzantısı PYD, bölgedeki Arap ve Türkmenleri göçe zorluyor
Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi
Parlamentoda yapılan oylamada, İsrail’in Yahudi kimliğine ve var olma hakkına yönelik eleştirilere yasak getiren yasa tasarısı onaylandı
Küresel petrol arzı şubat ayında bir önceki aya kıyasla günlük 260 bin varil artarak 96 milyon 520 bin varile yükseldi
Esed güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e düzenlediği saldırıda 11 sivilin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi
Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda, koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu Husilerden 12 kişi hayatını kaybetti
Kosova'nın IMF programlarını yerine getirdiği gerekçesiyle ülkeye IMF'den 100 milyon Avro daha aktarıldı
İsviçre hükümeti 199 yılından bu yana Kosova'da bulunan askerlerinini kalma süresini 2020'ye kadar uzattı
Çin Başbakanı Li, "Kuzey Kore'nin bölgede oluşturduğu gergin atmosfer, taraflar arasında çatışmaya yol açabilir”
İran'da gece boyunca devam eden yıl sonu kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 2 bin 351 kişi yaralandı
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra yapılacak olan nüfus sayımına Afgan mülteciler de dahil edilecek
Hollanda'da genel seçimde bin 114 aday ve 28 parti, 150 sandalye için yarışıyor
Görevinden azledilen Güney Kore'de devlet başkanı Park ise bu kez köpeklerini Başkanlık Sarayı'nda terk etmekle suçlandı