GÃ¼ncelleme: 13:20, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Siirt'te 2 antitank roketatar ele geÃ§irildi





Eruh ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 antitank roketatar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siirt'in Eruh ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 antitank roketatar ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ihbar Ã¼zerine Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince ilÃ§ede Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Jandarma ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda topraÄŸa gizlenmiÅŸ, menÅŸei ve seri numarasÄ± tespit edilemeyen 2 antitank RPG-7 roketatarÄ± ile 3 sevk fiÅŸeÄŸi ele geÃ§irildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgedeki operasyonun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Â

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