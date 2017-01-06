13:51, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ALES baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±





ALES ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in adaylar bugÃ¼nden itibaren 23 Mart'a kadar baÅŸvurabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (ALES) ilkbahar dÃ¶nemi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±. Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2017-ALES ilkbahar dÃ¶nemi, 7 MayÄ±s 2017'de 81 il merkezi ile LefkoÅŸa'da uygulanacak. BaÅŸvurular, bugÃ¼nden itibaren 23 Mart'a kadar yapÄ±labilecek. SÄ±nav saat 10.00'da baÅŸlayacak ve 180 dakika sÃ¼re verilecek. SÄ±nava baÅŸvurmak isteyen adaylar, kÄ±lavuz ile aday baÅŸvuru formuna Ã–SYM'nin http://www.osym.gov.tr Â internet adresinden ulaÅŸabilecek. AÃ§Ä±klamada, baÅŸvuru, sÄ±nav ve deÄŸerlendirme ile ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±lavuzu, adaylarÄ±n baÅŸvuru Ã¶ncesi dikkatle incelemesi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Â

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