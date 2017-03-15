13:55, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda "Kurt KapanÄ±" operasyonu





"Kurt KapanÄ±" adÄ± verilen operasyonda Ä°stanbul'a giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in kullanÄ±lan 14 noktada tedbirler alÄ±narak arama faaliyetleri baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Anadolu yakasÄ±nda arama-uygulama operasyonu baÅŸlattÄ±. 1000'e yakÄ±n polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda Ä°stanbul'a giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ± tutuldu. Operasyonda Ã¶zellikle Ä°stanbul'a giriÅŸ yapan araÃ§lara yÃ¶nelik uygulama gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. BÃ¼yÃ¼k operasyona, yunus ekipleri, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ÅŸube de dahil bir Ã§ok ÅŸubeden uzman personel katÄ±lÄ±yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.