13:59, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ÅžanlÄ±urfa'da DEAÅž operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±





ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±nÂ SuriyeÂ sÄ±nÄ±rÄ±ndakiÂ AkÃ§akaleÂ ilÃ§esinde DEAÅž'a yÃ¶nelikÂ operasyonda 16 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri ihbar Ã¼zerine Ã¶nceden belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Suriye uyruklu 16 kiÅŸi, jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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