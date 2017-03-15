14:13, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

AB'den TÃ¼rkiye ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±





AB Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AB Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z" dedi.

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