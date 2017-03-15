PYD, Arap ve Türkmenleri göçe zorluyor

PYD/PKK, Rakka'nın Tel Abyad ilçesi ile Suluk beldesindeki Araplara ait taşınır ve taşınmaz mallara el koyarak halkı zorla evlerinden çıkartıyor. Belde halkı mayın ve patlayıcı döşenmiş arazi üzerinden DEAŞ'in kontrolünde bulunan bölgelere gönderiliyor. Arapları DEAŞ üyesi olmakla itham eden PYD/PKK, mayınlı tarlalardan geri dönen kişileri ise keskin nişancılarla hedef alıyor.
Rakka'nın kuzeyindeki Tel Semin ile Şenakra köyü yakınlarındaki mayınlı tarlalardan aileleri zorla Rakka tarafına gönderen PYD, kentin kuzeyindeki Arap gençleri de zorla askere alıyor, silah altına girmek istemeyen gençleri ise tutukluyor.
PYD/PKK' tehciriyle Cerablus'a gelen Rakka'nın Suluk beldesi sakinlerinden Hüseyin Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD'nin Tel Abyad, Suluk, Münbiç ve çevresindeki köylerden Arapların zorla tehcir edildiğini, bölgedeki Arap ve Türkmen aileleri Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve DEAŞ üyesi olmakla suçladıklarını söyledi.
PYD/PKK, Rakka'nın Galta, Tel Semin ile Şenakra köyleri yakınlarında bulunan mayınlı tarlalar üzerinden çok sayıda aileyi DEAŞ'in bulunduğu bölgeye gönderdiğini dile getiren Mahmud, ''Örgüt, benim bildiğim 33 aileyi Suluk'tan zorla tehcir etti, taşınır ve taşınmaz mallarına el koydu. Suluk'ta evleri ve iş yerlerini yağmalayan PYD, Kürtlerin DEAŞ'ıdır." dedi.
Mahmud şunları kaydetti:
"Örgüt, ailemle birlikte 5 aileyi araçlara bindirerek Suluk'tan bizi zorla çıkarttı. Elbiselerimiz hariç evlerimizden hiçbir şey almamıza izin verilmedi. PYD güçleri bizi Rakka'nın kuzeyinde DEAŞ'ın mayın ve patlayıcılarla tuzakladığı Hınez bölgesine götürerek arkamıza iki keskin nişancı yerleştirdi. Burada mayınlı tarlalardan geçmemizi isteyen PYD/PKK, geri dönmek isteyenleri vurdu. Bu ölüm tarlalarında 3 gün aç ve susuz yürüdük, tarlalarda biriken yağmur sularını içerek hayatta kaldık."
PYD'nin 200 bin dolardan fazla değeri olan gayrimenkulüne el koyduğunu dile getiren Mahmud, "PYD silahlı bir terör örgütüdür. DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur, fazlası vardır. Örgüt ABD hava desteğiyle ele geçirdiği bölgelerdeki insanları zorla tehcir ettirdi ve ettirmeye de devam ediyor. PYD, Kürt halkını temsil etmiyor. O, dış devletlerin bölgedeki maşasıdır. PYD sadece Suluk'ta 2 bin 500 aileyi yerinden etti." ifadelerini kullandı.
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