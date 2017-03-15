14:25, 15 Mart 2017 Çarşamba

Ukrayna, Donbas'a ulaşıma kapattı





Ukrayna, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'tan nakliye geçişlerini durdurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinden nakliye geçişlerini askıya aldı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Turçinov, ülkenin doğusundaki çatışma hattından geçen bütün karayolu ve demiryollarından mal sevkiyatının geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Turçinov, “Bölgedeki durumun kötüye gitmesini ve Ukrayna işletmelerine el konulmasını göz önüne alan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, çatışma hattından mal taşınmasını askıya aldı.” ifadelerini kullandı. Kararın Minsk Anlaşmasında yer alan ateşkesin sağlanması ve ağır silahların belirlenen sınırlara çekilmesiyle ilgili maddeler uygulanana kadar süreceğini kaydeden Turçinov, kontrolü Ukrayna güvenlik güçlerinin sağlayacağını ifade etti. Ocak ayı sonunda bazı Ukraynalı grupların Donbas’taki Rusya yanlısı ayrılıkçılara darbe vurmak için demiryollarını keserek antrasit kömür taşıyan trenlerin geçişine engel olması, Ukrayna'da elektrik santrallerinde kömür sıkıntısının baş göstermesine yol açmıştı.Ukrayna, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'tan nakliye geçişlerini durdurdu





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