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1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak

Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2023 metre olarak belirlenen ve bu bakÄ±mdan "dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± bakÄ±mÄ±ndan "dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±nÄ± alacak olanÂ 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼Â iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dev projeyle ilgili temel atma tÃ¶reni Ã¶ncesinde, GÃ¼ney Kore Arazi AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho-In Kang'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla imza tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸini belirtti.

Arslan, uzunluÄŸu 352 kilometre olmasÄ± planlanan KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ-Ã‡anakkale-Gelibolu-BalÄ±kesir-SavaÅŸtepe Otoyolu'nun ilk etapta Malkara-Gelibolu-1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Ã‡anakkale baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± saÄŸlayacak 100 kilometrelik Malkara-Ã‡anakkale kesimi iÃ§in temel atma tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi.

Bakan Arslan, 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek temel atma tÃ¶reninin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n teÅŸrifleriyle yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilen projelere her geÃ§en gÃ¼n bir yenisinin eklendiÄŸini ifade eden Arslan, sadece son bir yÄ±lda Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ile Avrasya TÃ¼neli gibi dev projelerin hizmete alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"AYAK AÃ‡IKLIÄžI 2023 METRE"

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olacak Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±'nÄ±n, ilk etabÄ±nÄ±n 26 Åžubat 2018'de aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Arslan, "DÃ¼nyada kÄ±talarÄ± aÅŸan projelere bir yenisini daha ekleyerek, 100. yÄ±lÄ± taÃ§landÄ±rmak iÃ§in ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2023 metre olarak belirlenen, ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in yarÄ±n GÃ¼ney Kore Arazi AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho-In Kang'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla imza tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek." diye konuÅŸtu.

KÃ¶prÃ¼nÃ¼n, Anadolu yakasÄ±ndaki Lapseki'nin Åžekerkaya ile Avrupa tarafÄ±ndaki Gelibolu'nun SÃ¼tlÃ¼ce mevkisi arasÄ±na yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Arslan, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k hattÄ±nda Ã‡anakkale'yi, Marmara BÃ¶lgesi'nde vazgeÃ§ilmez bir konuma taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. Arslan, "Ä°ki yakanÄ±n birbirine, kenar aÃ§Ä±klÄ±klarÄ±yla kendisinin toplam uzaklÄ±ÄŸÄ± 3 bin 860 metre ve yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼kleriyle 5 kilometre Ã¼zerinde olacak kÃ¶prÃ¼nÃ¼n iki ayak arasÄ±ndaki aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 2 bin 23 metre olmasÄ± planlanÄ±yor." dedi.

"31 VÄ°YADÃœK, 5 TÃœNEL, 30 KÃ–PRÃœLÃœ KAVÅžAK"

KÃ¶prÃ¼ ve 100 kilometrelik kÄ±smÄ±n 2023'te hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± hedeflenen otoyolun, toplam uzunluÄŸunun 354 kilometre olacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Arslan, "Yol, Ä°stanbul Silivri'den baÅŸlayÄ±p, BalÄ±kesir'in Balya ilÃ§esindeki otobanla birleÅŸecek. Otoyol projesi kapsamÄ±nda Ã‡anakkale BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra toplam 31 viyadÃ¼k, 5 tÃ¼nel, 30 kÃ¶prÃ¼lÃ¼ kavÅŸakla 143 alt ve Ã¼st geÃ§it kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yapÄ±lacak. 10 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde bir yatÄ±rÄ±mla hayata geÃ§irilecek kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaklarÄ±nÄ±n denk geleceÄŸi ve temel atma tÃ¶reninin yapÄ±lacaÄŸÄ± noktalarda ilgili kurum ve kuruluÅŸlarca Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor." ifadesini kullandÄ±.

"DÃœNYA Ã‡APINDA BÄ°R PROJE"

Arslan, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 2023'te hizmete aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± taÃ§landÄ±rmak iÃ§in 2023 metre olarak belirlendiÄŸini kaydetti.

"DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir proje" olarak nitelendirilen, 3 geliÅŸ ve 3 gidiÅŸ olmak Ã¼zere toplam 6 ÅŸeritten oluÅŸacak kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã‡anakkale'de ekonomik ve sosyal yaÅŸamÄ± olumlu yÃ¶nde etkileyeceÄŸini ve baÅŸta Ä°zmir olmak Ã¼zere Ege BÃ¶lgesi'nin ticaretini geliÅŸtireceÄŸini, bÃ¶lgeyi cazibe merkezi haline getireceÄŸini vurgulayan Arslan, 26 Ocak'ta ihalesi sonuÃ§lanan kÃ¶prÃ¼nÃ¼n, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n ilk, Marmara BÃ¶lgesi'nin de 5. asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.



Ä°lgili Konular 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼
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