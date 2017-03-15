Filistin TÄ°KA'nÄ±n projeleriyle kalkÄ±nÄ±yor

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA), son on yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 400'e yakÄ±n projeyleÂ Filistinlilerin ihtiyaÃ§larÄ±na cevap veriyor.
TÄ°KA 2005 yÄ±lÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Filistin Ofisi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, acil yardÄ±m, su ve kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼retim sektÃ¶rÃ¼, ortak tarihi mirasÄ±n korunmasÄ± ile idari ve sivil altyapÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi gibi alanlarda bugÃ¼ne kadar 389 proje hayata geÃ§irdi.
Bu projelerden 195'i iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, 71'i DoÄŸu KudÃ¼s'te, 123'Ã¼ de abluka altÄ±ndakiÂ Gazze Åžeridi'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
TÄ°KA'nÄ±n saÄŸlÄ±k alanÄ±nda ise hastane inÅŸasÄ±ndan tÄ±bbi ekipman desteÄŸine, saÄŸlÄ±k personeline mesleki eÄŸitim verilmesinden ambulans hibesine ve cerrahi operasyonlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesine kadar birÃ§ok alanda faaliyetleri devam ediyor.
"Filistin-TÃ¼rkiye Dostluk Hastanesi" ismi verilen ve yaklaÅŸÄ±k 62 milyon dolara mal olmasÄ± beklenen Gazze Åžeridi'ndeki hastanenin bu yÄ±l hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor. "Filistin'in en bÃ¼yÃ¼k ve en modern hastanesi" unvanÄ±nÄ± alacak 10 bloktan oluÅŸan saÄŸlÄ±k kurumu, 180 yatak kapasitesine sahip olacak.
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Tubas ÅŸehrinde beÅŸ yÄ±ldÄ±r hizmet veren ve Ã¼lkenin en modern hastanesi konumunda bulunan 30 yataklÄ± hastane de TÄ°KA'nÄ±n Filistin'e kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hastaneler arasÄ±nda bulunuyor.
TÄ°KA tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ±na devam edilen ve yaklaÅŸÄ±k 13 milyon dolara mal olacak 320 daireli toplu konut projesiyle de Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nda evleri yÄ±kÄ±lan yÃ¼zlerce aileye barÄ±nma imkanÄ± saÄŸlanacak. "Vadi Gazze" kÃ¶yÃ¼nde 20 bin metrekarelik alan Ã¼zerine kurulan toplu konutlar, 20 blok halinde yÃ¼kselecek.
TÄ°KA, Filistin'de eÄŸitim alanÄ±ndaki projelerini de yeni okul inÅŸasÄ±ndan mevcut okullarÄ±n tadilatÄ±na, bilgisayar laboratuvarlarÄ± kurulumundan burs desteÄŸine ve Ã¼niversitelerde TÃ¼rkoloji bÃ¶lÃ¼mlerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na kadar birÃ§ok alanda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
"Filistin'in Her Åžehrine Bir Okul" sloganÄ± ile yola Ã§Ä±kan TÄ°KA'nÄ±n ÅŸimdiye kadar Filistin'in farklÄ± ÅŸehirlerinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 6 okulda binlerce Filistinli eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri olan El Halil'de inÅŸa edilen dÃ¶rt katlÄ± ve 14 sÄ±nÄ±flÄ± "El Halil TÃ¼rk Okulu" 550 Ã¶ÄŸrenci kapasitesi ile ÅŸehrin en modern okulu konumunda.
Filistin'in ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Nablus'ta 2 bin metrekarelik alan Ã¼zerinde inÅŸa edilen 18 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarÄ±, 3 yÃ¶netici odasÄ± ve bir depoya sahip "Nuri Pakdil KÄ±z Okulu" da TÄ°KA'nÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± okullar arasÄ±nda bulunuyor.
Ãœretim sektÃ¶rleri alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen projeleri ile Filistin halkÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu kaynaklarÄ± daha iÅŸlevsel kullanmasÄ±na hizmet eden TÄ°KA, bu sayede Filistin ekonomisine katkÄ±da bulunarak TÃ¼rkiye'nin bu alandaki tecrÃ¼besini Filistin halkÄ±na aktarÄ±yor.
Verimli tarÄ±m arazilerine sahip olan Filistin'in en Ã¶nemli geÃ§im kaynaklarÄ±ndan biri Ã§iftÃ§ilik. Filistin tarÄ±mÄ±nÄ±n geliÅŸmesine de destek olan TÄ°KA, Ã¼lkenin en modern zeytinyaÄŸÄ± Ã¼retim tesisi olma unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Abasan ZeytinyaÄŸÄ± Ãœretim tesisini kurarak Gazze'deki Ã§iftÃ§ilerin hizmetine sundu.Â
TÄ°KA, TÃ¼rkiye ile ortak tarihi mirasÄ± paylaÅŸan Filistin'de, OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalan eserlerin korunmasÄ± ve gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§ok sayÄ±da restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Mescid-i Aksa kÃ¼lliyesinde bulunan ve altÄ±n kaplÄ± olan Kubbet-Ã¼s-Sahra hilali ile Sultan II. AbdÃ¼lhamid'in Nablus'ta yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± saat kulesinin restore edilmesi bu Ã§alÄ±ÅŸmalar arasÄ±nda yer alÄ±yor. TÄ°KA ayrÄ±ca Filistin'in ve Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n daha iyi tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkÃ§e, ArapÃ§a ve Ä°ngilizce olarak rehberler kitaplar bastÄ±rdÄ±.
Filistin davasÄ± ve Arap-Ä°srail savaÅŸÄ± konularÄ±nda araÅŸtÄ±rma ve Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmak Ã¼zere "House of Wisdom" (BeytÃ¼â€™l-Hikme/Hikmet Evi) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve TÃ¼rkiye-Filistin iliÅŸkilerinin son on yÄ±lÄ±nÄ± kapsayan ArapÃ§a kitaptan 2 bin 500 adet ve 1915 Ermeni olaylarÄ±na iliÅŸkin olarak TÃ¼rkiye'nin tezlerini destekleyen ve yine ArapÃ§a hazÄ±rlanan bir kitapÃ§Ä±ktan bin adet olmak Ã¼zere toplam 3 bin 500 adet kitabÄ±n basÄ±m masraflarÄ±nÄ± da TÄ°KA karÅŸÄ±ladÄ±.
Ä°slam komutanÄ± Selahaddin Eyyubi tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek iÃ§in 1187 tarihinde baÅŸlatÄ±lan ve Ä°srail'in 1967'de DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgaliyle sona eren Nebi Musa Åženlikleri de 2014 yÄ±lÄ±ndan beri TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle yeniden hayat buluyor.
Ahmet Yesevi Ãœniversitesi ve UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi iÅŸ birliÄŸince hazÄ±rlanan "Tehlikedeki TÃ¼rk Dilleri" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
TÄ°KA son on yÄ±lda, Ä°srail iÅŸgali ve ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Filistin topraklarÄ±nda yÃ¼zlerce insani yardÄ±m projesine imza attÄ±.
TÃ¼rkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyu notayla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, BM'deki konuÅŸmasÄ±nda, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayarak Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti" dedi
Gaziantep merkezli 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Rusya ile yapÄ±lan S-400 hava savunma sistemlerine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hakkÄ±nda, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ilerleme var ama imza noktasÄ±nda deÄŸiliz" dedi
TÃ¼rkiye-Hollanda Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu'nun AK parti'li Ã¼yelerinin istifasÄ±ndan sonra MHP'li Ã¼yeleri de istifa etti.
FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±lan 12â€™si tutuklu 90 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 33 tutuksuz er, savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
Manisa'nÄ±n SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finansman saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 9 esnaf yakalandÄ±, 5'i tutuklandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶nderildi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentiyle imzalanan "KardeÅŸ Åžehir" protokolÃ¼nÃ¼ oy birliÄŸiyle iptal etti
TÃ¼rkiye'nin, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in Senegal'de saÄŸlÄ±k merkezi kuracak
Almanya ve Hollanda liderlerini kÄ±nayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupaâ€™nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™den belirleniyor. Bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan dÃ¶ndÃ¼remezler" dedi
Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2023 metre olarak belirlenen ve bu bakÄ±mdan "dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak
AB Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z" dedi.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±