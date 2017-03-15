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GÃ¼ncelleme: 02:18, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

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Filistin TÄ°KA'nÄ±n projeleriyle kalkÄ±nÄ±yor
Filistin TÄ°KA'nÄ±n projeleriyle kalkÄ±nÄ±yor

TÄ°KA son on yÄ±lda, Ä°srail iÅŸgali ve ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Filistin topraklarÄ±nda yÃ¼zlerce insani yardÄ±m projesine imza attÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA), son on yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 400'e yakÄ±n projeyleÂ Filistinlilerin ihtiyaÃ§larÄ±na cevap veriyor.

TÄ°KA 2005 yÄ±lÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Filistin Ofisi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, acil yardÄ±m, su ve kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼retim sektÃ¶rÃ¼, ortak tarihi mirasÄ±n korunmasÄ± ile idari ve sivil altyapÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi gibi alanlarda bugÃ¼ne kadar 389 proje hayata geÃ§irdi.

Bu projelerden 195'i iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, 71'i DoÄŸu KudÃ¼s'te, 123'Ã¼ de abluka altÄ±ndakiÂ Gazze Åžeridi'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

180 yataklÄ± modern hastane bu yÄ±l aÃ§Ä±lacak

TÄ°KA'nÄ±n saÄŸlÄ±k alanÄ±nda ise hastane inÅŸasÄ±ndan tÄ±bbi ekipman desteÄŸine, saÄŸlÄ±k personeline mesleki eÄŸitim verilmesinden ambulans hibesine ve cerrahi operasyonlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesine kadar birÃ§ok alanda faaliyetleri devam ediyor.

"Filistin-TÃ¼rkiye Dostluk Hastanesi" ismi verilen ve yaklaÅŸÄ±k 62 milyon dolara mal olmasÄ± beklenen Gazze Åžeridi'ndeki hastanenin bu yÄ±l hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor. "Filistin'in en bÃ¼yÃ¼k ve en modern hastanesi" unvanÄ±nÄ± alacak 10 bloktan oluÅŸan saÄŸlÄ±k kurumu, 180 yatak kapasitesine sahip olacak.

BatÄ± Åžeria'nÄ±n Tubas ÅŸehrinde beÅŸ yÄ±ldÄ±r hizmet veren ve Ã¼lkenin en modern hastanesi konumunda bulunan 30 yataklÄ± hastane de TÄ°KA'nÄ±n Filistin'e kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hastaneler arasÄ±nda bulunuyor.

Gazze'ye 320 daireli toplu konut

TÄ°KA tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ±na devam edilen ve yaklaÅŸÄ±k 13 milyon dolara mal olacak 320 daireli toplu konut projesiyle de Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nda evleri yÄ±kÄ±lan yÃ¼zlerce aileye barÄ±nma imkanÄ± saÄŸlanacak. "Vadi Gazze" kÃ¶yÃ¼nde 20 bin metrekarelik alan Ã¼zerine kurulan toplu konutlar, 20 blok halinde yÃ¼kselecek.

BatÄ± Åžeria'da 6 okul aÃ§Ä±ldÄ±

TÄ°KA, Filistin'de eÄŸitim alanÄ±ndaki projelerini de yeni okul inÅŸasÄ±ndan mevcut okullarÄ±n tadilatÄ±na, bilgisayar laboratuvarlarÄ± kurulumundan burs desteÄŸine ve Ã¼niversitelerde TÃ¼rkoloji bÃ¶lÃ¼mlerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na kadar birÃ§ok alanda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

"Filistin'in Her Åžehrine Bir Okul" sloganÄ± ile yola Ã§Ä±kan TÄ°KA'nÄ±n ÅŸimdiye kadar Filistin'in farklÄ± ÅŸehirlerinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 6 okulda binlerce Filistinli eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri olan El Halil'de inÅŸa edilen dÃ¶rt katlÄ± ve 14 sÄ±nÄ±flÄ± "El Halil TÃ¼rk Okulu" 550 Ã¶ÄŸrenci kapasitesi ile ÅŸehrin en modern okulu konumunda.

Filistin'in ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Nablus'ta 2 bin metrekarelik alan Ã¼zerinde inÅŸa edilen 18 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarÄ±, 3 yÃ¶netici odasÄ± ve bir depoya sahip "Nuri Pakdil KÄ±z Okulu" da TÄ°KA'nÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± okullar arasÄ±nda bulunuyor.

Gazze'de Ã¼lkenin en modern zeytinyaÄŸÄ± Ã¼retim tesisi kuruldu

Ãœretim sektÃ¶rleri alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen projeleri ile Filistin halkÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu kaynaklarÄ± daha iÅŸlevsel kullanmasÄ±na hizmet eden TÄ°KA, bu sayede Filistin ekonomisine katkÄ±da bulunarak TÃ¼rkiye'nin bu alandaki tecrÃ¼besini Filistin halkÄ±na aktarÄ±yor.

Verimli tarÄ±m arazilerine sahip olan Filistin'in en Ã¶nemli geÃ§im kaynaklarÄ±ndan biri Ã§iftÃ§ilik. Filistin tarÄ±mÄ±nÄ±n geliÅŸmesine de destek olan TÄ°KA, Ã¼lkenin en modern zeytinyaÄŸÄ± Ã¼retim tesisi olma unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Abasan ZeytinyaÄŸÄ± Ãœretim tesisini kurarak Gazze'deki Ã§iftÃ§ilerin hizmetine sundu.Â 

KÃ¼ltÃ¼rel hizmetler

TÄ°KA, TÃ¼rkiye ile ortak tarihi mirasÄ± paylaÅŸan Filistin'de, OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalan eserlerin korunmasÄ± ve gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§ok sayÄ±da restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Mescid-i Aksa kÃ¼lliyesinde bulunan ve altÄ±n kaplÄ± olan Kubbet-Ã¼s-Sahra hilali ile Sultan II. AbdÃ¼lhamid'in Nablus'ta yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± saat kulesinin restore edilmesi bu Ã§alÄ±ÅŸmalar arasÄ±nda yer alÄ±yor. TÄ°KA ayrÄ±ca Filistin'in ve Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n daha iyi tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkÃ§e, ArapÃ§a ve Ä°ngilizce olarak rehberler kitaplar bastÄ±rdÄ±.

Filistin davasÄ± ve Arap-Ä°srail savaÅŸÄ± konularÄ±nda araÅŸtÄ±rma ve Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmak Ã¼zere "House of Wisdom" (BeytÃ¼â€™l-Hikme/Hikmet Evi) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve TÃ¼rkiye-Filistin iliÅŸkilerinin son on yÄ±lÄ±nÄ± kapsayan ArapÃ§a kitaptan 2 bin 500 adet ve 1915 Ermeni olaylarÄ±na iliÅŸkin olarak TÃ¼rkiye'nin tezlerini destekleyen ve yine ArapÃ§a hazÄ±rlanan bir kitapÃ§Ä±ktan bin adet olmak Ã¼zere toplam 3 bin 500 adet kitabÄ±n basÄ±m masraflarÄ±nÄ± da TÄ°KA karÅŸÄ±ladÄ±.

Nebi Musa Åženlikleri yeniden hayat buldu

Ä°slam komutanÄ± Selahaddin Eyyubi tarafÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek iÃ§in 1187 tarihinde baÅŸlatÄ±lan ve Ä°srail'in 1967'de DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgaliyle sona eren Nebi Musa Åženlikleri de 2014 yÄ±lÄ±ndan beri TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle yeniden hayat buluyor.



Ä°lgili Konular TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± TÄ°KA
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