14:56, 15 Mart 2017 Çarşamba

Şam adliyesinde patlama: 25 ölü





Şam'da bulunan adliye binasına intihar saldırısı düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan adliye binasına intihar saldırısı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

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