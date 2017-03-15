'Tehlikedeki TÃ¼rk Dilleri' kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu BaÅŸkanÄ±Â Prof. Dr. Derya Ã–rs, "BugÃ¼n bize ulaÅŸan miras, yazÄ±lÄ± mirastÄ±r. EÄŸer atalarÄ±mÄ±z bu dilleri yazarak, kaleme alarak, kaÄŸÄ±da dÃ¶kerek bizlere intikal ettirmemiÅŸ olsalardÄ±, sadece ÅŸifahi bir edebiyatla ve bilgiyle bugÃ¼n istenilen kÃ¼ltÃ¼r, sanat, medeniyet ve bilim seviyesine ulaÅŸamazdÄ±k." dedi.
Ahmet Yesevi Ãœniversitesi ve UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi iÅŸ birliÄŸince hazÄ±rlanan "Tehlikedeki TÃ¼rk Dilleri" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±Â TÃ¼rk Dil KurumuÂ Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlendi.
Ahmet Yesevi Sanat TopluluÄŸuÂ ileÂ kitap tanÄ±tÄ±m filmiyle baÅŸlayan programda konuÅŸma yapan AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–rs, TÃ¼rkiye'de sosyal bilimlerin deÄŸeri konusunda sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸunu belirterek, "Ãœniversitelerimizde elle tutulur, gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r sonuÃ§larÄ± olmayan veya meyvesi Ã§ok hÄ±zlÄ± vermeyen, attÄ±ÄŸÄ± tohum 20, 30, 50 ve 100 yÄ±l sonrasÄ±nÄ± etkileyebilecek olan toplum bilimleri veya sosyal bilimler adÄ± altÄ±ndaki bilimlere ne yazÄ±k ki bizim beklentimizin Ã§ok altÄ±nda destek veriliyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Dil bilimlerinin sosyal bilim olmasÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶z ardÄ± edildiÄŸine iÅŸaret eden Ã–rs, "BugÃ¼n bize ulaÅŸan miras, yazÄ±lÄ± mirastÄ±r. EÄŸer, atalarÄ±mÄ±z bu dilleri yazarak, kaleme alarak, kaÄŸÄ±da dÃ¶kerek bizlere intikal ettirmemiÅŸ olsalardÄ±, sadece ÅŸifahi bir edebiyatla ve bilgiyle bugÃ¼n istenilen kÃ¼ltÃ¼r, sanat, medeniyet ve bilim seviyesine ulaÅŸamazdÄ±k. Elbette onlarÄ±n hepsine vefa borÃ§luyuz ve onlara hizmet etmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼yÃ¼z. Bu hususta TÃ¼rkiye'de sosyal bilimler alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§abalarÄ±nÄ± artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Ã–rs, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu ile TÃ¼rk Dil Kurumunun fikrini geÃ§en sene ortaya attÄ±ÄŸÄ± proje ve kampanyayÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ile tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± ile baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± belirterek, "2017 yÄ±lÄ±nÄ± 'TÃ¼rk Dili YÄ±lÄ±' ilan ediyoruz. Ãœst baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da 'Diliniz, kimliÄŸinizdir' olarak belirledik." sÃ¶zlerine yer verdi.Â
TÃ¼rk Dil Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mustafa KaÃ§alin de kitaba iliÅŸkin, "TÃ¼rk dilindeki tehlike bundan 50 sene Ã¶nce biliniyordu. O zamanlar biz yeÅŸil boyalÄ± bir Asya haritasÄ± olarak tanÄ±yorduk. Kiril harflerini Ã¶ÄŸrenmiyorduk, o coÄŸrafyaya gidemiyorduk. Åžimdi coÄŸrafyanÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± ve coÄŸrafyayla iletiÅŸim imkanlarÄ± deÄŸiÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla eserle kaybolan dil yadigarlarÄ±nÄ± toplama gayreti iÃ§inde olduk." dedi.
TÃ¼rkiye Bilimler Akademisi BaÅŸkanÄ± Ahmet Cevat Acar, eserin TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nemli sorumluluÄŸu yerine getirdiÄŸini belirtti.
Acar, "TÃ¼rk dili iÃ§in en Ã¶nemli tehditlerden biri yabancÄ± dille Ã¶ÄŸretimdir. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n baÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere yabancÄ± dil Ã¶ÄŸretmek iÃ§in Ã¶ÄŸretim dilinin yabancÄ± dilde olmasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir yol bulmanÄ±n acil bir milli gÃ¶rev olduÄŸunu kendim dahil, herkese hatÄ±rlatmak istiyorum." ifadesini kullandÄ±.
Ahmet Yesevi Ãœniversitesi ve UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi iÅŸ birliÄŸince hazÄ±rlanan "Tehlikedeki TÃ¼rk Dilleri" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
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TÃ¼rkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyu notayla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, BM'deki konuÅŸmasÄ±nda, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayarak Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti" dedi
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