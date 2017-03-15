GÃ¼ncelleme: 04:26, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Bakterilerin antibiyotik direncini kÄ±rmanÄ±n yolu bulundu





Bilim adamlarÄ±, direnÃ§li bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlÄ± hale getirmenin yolunu keÅŸfetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilim adamlarÄ±, direnÃ§liÂ bakterileriÂ antibiyotiklere yeniden duyarlÄ± hale getirmenin yolunu keÅŸfetti. Danimarka'nÄ±nÂ KopenhagÂ veÂ ABD'nin Ross Ã¼niversitelerinden bilim adamlarÄ±, Ã§oklu ilaÃ§ direncine sahip Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) veÂ Escherichia coliÂ (E. coli) bakterileri Ã¼zerine yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla, sÃ¶z konusu bakterilerin antibiyotiklere karÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p geliÅŸmelerine imkan veren kilit genleri tespit edip etkisiz hale getirerek bakterilerin antibiyotik direncini kÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Her bir bakteriyel genin antibiyotik direncine katkÄ±sÄ±nÄ± inceleyen bilim adamlarÄ±, K. pneumoniae bakterisini en gÃ¼Ã§lÃ¼ antibiyotiklerden biri olan kolistinin varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± direnÃ§li hale getiren bazÄ± genleri tespit etti. Bilim adamlarÄ± bunlar iÃ§inde "dedA" adlÄ± genin bastÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n bakterinin antibiyotik direncini tamamen kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Ã–te yandan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, E. coli'nin beta-laktam antibiyotiklerine direncinin kÄ±rÄ±lmasÄ±nda da benzer genlerin bastÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n etkili olduÄŸunu tespit etti. YÃ¶ntemin, antibiyotiklere "yardÄ±mcÄ±" yeni ilaÃ§lar Ã¼retilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi araÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸ yazarlarÄ±ndanÂ Prof. Luca Guardabassi, "KeÅŸfimiz sÃ¼per mikroplarÄ±n da yenilmez olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlÄ±yor. ArtÄ±k onlarÄ±n 'AÅŸil topuÄŸunun' ne olduÄŸunu biliyoruz. OnlarÄ± nasÄ±l alt edebileceÄŸimizi biliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu. AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ±, "Nature" dergisinin Ã§evrimiÃ§i yayÄ±nÄ± "Scientific Reports"da yayÄ±mlandÄ±.

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