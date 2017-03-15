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17:06, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
15:06, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ±ndan Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±
Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ±ndan Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ä°daresi BaÅŸkanÄ± PaÅŸazade, "OrtadoÄŸu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta bitmek bilmeyen terÃ¶r, insan kÄ±yÄ±mÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n imhasÄ±, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olmamasÄ± nedeniyle yaÅŸanan kÃ¼resel facialardÄ±r." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ±Â Ä°daresi (KMÄ°) BaÅŸkanÄ±Â AllahÅŸÃ¼kÃ¼r PaÅŸazade, OrtadoÄŸu'da, Suriye'de, Filistin'de,Â Irak'ta yaÅŸananÂ terÃ¶rÂ veÂ ÅŸiddetÂ olaylarÄ±nÄ±nÂ Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaÂ dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olmamasÄ± nedeniyle meydana geldiÄŸini belirterek, bu tehditlerden kurtulmak iÃ§in Ã§abalarÄ±n birleÅŸtirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

BakÃ¼'de, "Ä°slam DayanÄ±ÅŸmasÄ±-ZamanÄ±n Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" konulu konferans dÃ¼zenlendi. KMÄ°, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi ve Milli Ä°limler Akademisinin dÃ¼zenlediÄŸi konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na yetkililer, din ve kanaat Ã¶nderleri, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katÄ±ldÄ±.

KMÄ° BaÅŸkanÄ± PaÅŸazade, Ä°slami deÄŸerlere baÄŸlÄ±, aynÄ± zamanda Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ yapÄ±ya sahip Azerbaycan'da milli ve dini hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n devlet tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini dile getirdi.

Etnik ve dini Ã§eÅŸitliliÄŸi milli servet olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ifade eden PaÅŸazade, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda nadir dÃ¼nyevi yÃ¶netim modeline sahip Azerbaycan'Ä±n MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerinin birlik ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± sÃ¼recine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etme gÃ¼cÃ¼nde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in 2017'yi "Ä°slam DayanÄ±ÅŸma YÄ±lÄ±" ilan etmesinin MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeler arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden PaÅŸazade, Ä°slam dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n dinlerarasÄ± iliÅŸkilerin iyileÅŸtirilmesi iÃ§in de iyi bir olanak olarak deÄŸerlendirildiÄŸini vurguladÄ±.

PaÅŸazade, "Dini ve milli bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n, ksenofobi, islamofobi, radikalizm akÄ±mlarÄ±, kutuplaÅŸmayÄ± derinleÅŸtiren etken, din ve milletlerarasÄ± diyaloÄŸa vurulan ciddi darbedir. OrtadoÄŸu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta bitmek bilmeyen terÃ¶r, insan kÄ±yÄ±mÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n imhasÄ±, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olmamasÄ± nedeniyle yaÅŸanan kÃ¼resel facialardÄ±r. Bu tehditlerden yalnÄ±z Ã§abalarÄ± birleÅŸtirerek ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olarak kurtulabiliriz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ToplantÄ± sonrasÄ±nda mezhepÃ§ilik, ksenofobi, antisemitizm ve islamofobi gibi akÄ±mlarÄ±n Ã¶nlenmesinde toplumlarÄ±, devlet, bilim ve din adamlarÄ±nÄ± iÅŸ birliÄŸine Ã§aÄŸÄ±ran bildiri yayÄ±mlandÄ±.



Ä°lgili Konular islam dÃ¼nyasÄ± Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Kafkas
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