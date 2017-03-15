Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ±ndan Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ±Â Ä°daresi (KMÄ°) BaÅŸkanÄ±Â AllahÅŸÃ¼kÃ¼r PaÅŸazade, OrtadoÄŸu'da, Suriye'de, Filistin'de,Â Irak'ta yaÅŸananÂ terÃ¶rÂ veÂ ÅŸiddetÂ olaylarÄ±nÄ±nÂ Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaÂ dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olmamasÄ± nedeniyle meydana geldiÄŸini belirterek, bu tehditlerden kurtulmak iÃ§in Ã§abalarÄ±n birleÅŸtirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
BakÃ¼'de, "Ä°slam DayanÄ±ÅŸmasÄ±-ZamanÄ±n Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" konulu konferans dÃ¼zenlendi. KMÄ°, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi ve Milli Ä°limler Akademisinin dÃ¼zenlediÄŸi konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na yetkililer, din ve kanaat Ã¶nderleri, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katÄ±ldÄ±.
KMÄ° BaÅŸkanÄ± PaÅŸazade, Ä°slami deÄŸerlere baÄŸlÄ±, aynÄ± zamanda Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ yapÄ±ya sahip Azerbaycan'da milli ve dini hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n devlet tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini dile getirdi.
Etnik ve dini Ã§eÅŸitliliÄŸi milli servet olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ifade eden PaÅŸazade, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda nadir dÃ¼nyevi yÃ¶netim modeline sahip Azerbaycan'Ä±n MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerinin birlik ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± sÃ¼recine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etme gÃ¼cÃ¼nde olduÄŸunu sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in 2017'yi "Ä°slam DayanÄ±ÅŸma YÄ±lÄ±" ilan etmesinin MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeler arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden PaÅŸazade, Ä°slam dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n dinlerarasÄ± iliÅŸkilerin iyileÅŸtirilmesi iÃ§in de iyi bir olanak olarak deÄŸerlendirildiÄŸini vurguladÄ±.
PaÅŸazade, "Dini ve milli bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n, ksenofobi, islamofobi, radikalizm akÄ±mlarÄ±, kutuplaÅŸmayÄ± derinleÅŸtiren etken, din ve milletlerarasÄ± diyaloÄŸa vurulan ciddi darbedir. OrtadoÄŸu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta bitmek bilmeyen terÃ¶r, insan kÄ±yÄ±mÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n imhasÄ±, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olmamasÄ± nedeniyle yaÅŸanan kÃ¼resel facialardÄ±r. Bu tehditlerden yalnÄ±z Ã§abalarÄ± birleÅŸtirerek ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olarak kurtulabiliriz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
ToplantÄ± sonrasÄ±nda mezhepÃ§ilik, ksenofobi, antisemitizm ve islamofobi gibi akÄ±mlarÄ±n Ã¶nlenmesinde toplumlarÄ±, devlet, bilim ve din adamlarÄ±nÄ± iÅŸ birliÄŸine Ã§aÄŸÄ±ran bildiri yayÄ±mlandÄ±.
Amerika'nÄ±n Kosova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseliâ€™nin, Kosova ordusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n uluslararasÄ± partnerlerle koordineli bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da yalanladÄ±.
Baringo eyaletindeki saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) Gazze'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Her iki tarafa da bu konuya hÄ±zlÄ±ca Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi
EtiyopyalÄ± ve GÃ¼ney SudanlÄ± kabileler arasÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 28 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
BaÅŸkent Trablus'ta yayÄ±n yapan En-Nebe uydu kanalÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ä°daresi BaÅŸkanÄ± PaÅŸazade, "OrtadoÄŸu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta bitmek bilmeyen terÃ¶r, insan kÄ±yÄ±mÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n imhasÄ±, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olmamasÄ± nedeniyle yaÅŸanan kÃ¼resel facialardÄ±r." dedi.
Rejim medyasÄ± Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°rlanda, LÃ¼ksemburg'u finans sektÃ¶rÃ¼nde rekabet kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Avrupa BirliÄŸi Komisyonu'na ÅŸikayet etti
Ukrayna, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n kontrolÃ¼ndeki Donbas'tan nakliye geÃ§iÅŸlerini durdurdu
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