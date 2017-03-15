15:15, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Avrupa'nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiye'den belirleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± veÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ardahan'da PTT KavÅŸaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlen mitingde vatandaÅŸlara hitap etti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Vakti zamanÄ±nda memleketi yÃ¶netemeyenler ÅŸimdi TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi hakkÄ±nda ahkam kesiyorlar. Bunlar bir belediyeye bile sahip Ã§Ä±kamadÄ±lar, Ã¼lkenin geleceÄŸine mi karar verecekler." diye konuÅŸtu.

"AVRUPA'NIN SÄ°YASETÄ° DE ARTIK TÃœRKÄ°YE'DEN BELÄ°RLENÄ°YOR"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu millet oynanmak istenen kirli oyunu gÃ¶rÃ¼yor ve biliyor. Bunun cevabÄ± 16 Nisan'da. TÃ¼rkiye, 'evet'le Avrupa'yÄ± inletecek." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Almanya, Hollanda yÃ¶neticilerini buradan kÄ±nÄ±yorum. EsasÄ±nda Almanya olsun Hollanda olsun nÃ¼fusun Ã§oÄŸu, orada yaÅŸayanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kesimi TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸman deÄŸil, TÃ¼rkiye'nin dostu ama yÃ¶neticiler, seÃ§im olacak, fazla oy almak iÃ§in oturuyorlar, yatÄ±yorlar, kalkÄ±yorlar TÃ¼rkiye. TÃ¼rkiye olmayÄ±nca iÅŸleri rast gitmiyor. Bu TÃ¼rkiye ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir memleketmiÅŸ, Avrupa'nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiye'den belirleniyor. Bilsinler ki bunlar bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan dÃ¶ndÃ¼remezler."

"TERÃ–R BELASINI DA MEMLEKETÄ°MÄ°ZÄ°N GÃœNDEMÄ°NDEN DÃœÅžÃœRECEÄžÄ°Z"

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m "TÃ¼rkiye'nin vaktini, insanÄ±mÄ±zÄ±n enerjisini boÅŸa tÃ¼keten bu terÃ¶r belasÄ±nÄ± da memleketimizin gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸÃ¼receÄŸiz. Millet olarak mutlu, kalkÄ±nmÄ±ÅŸ bir TÃ¼rkiye iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Birlik iÃ§inde, beraberlik iÃ§inde, tek yÃ¼rek halinde yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸiz ve bÃ¼tÃ¼n hayalleri tek tek gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼receÄŸiz." diye konuÅŸtu.