15:19, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Libya'da uydu kanalÄ±na saldÄ±rÄ±





BaÅŸkent Trablus'ta yayÄ±n yapan En-Nebe uydu kanalÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'ta yayÄ±n yapan En-Nebe isimli uydu kanalÄ±na ait binanÄ±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve ateÅŸe verildiÄŸi bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir grup silahlÄ± kiÅŸi, Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti'ne (UKH) baÄŸlÄ± En-Nebe kanalÄ±nÄ±n merkezine zorla girdi. KanalÄ±n yayÄ±nÄ±nÄ± durduran saldÄ±rganlar merkezi de kundakladÄ±. Libya resmi makamlarÄ± ise saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Libya'daki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metinin (UMH) kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgede bulunan uydu kanalÄ±nÄ±n binasÄ±na 30 Mart'ta da silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. Halife el-Guveyl baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en ekim ayÄ±nda, Trablus'ta faaliyete baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Libya siyasetinde varlÄ±k gÃ¶steren Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi, Tobruk'a baÄŸlÄ± Temsilciler Meclisi (TM) ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre (MGK) arasÄ±nda yaÅŸanan meÅŸruiyet krizi devam ediyor.

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