15:42, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye, Senegal'de saÄŸlÄ±k merkezi aÃ§acak





TÃ¼rkiye'nin, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in Senegal'de saÄŸlÄ±k merkezi kuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Dakar'Ä±n Pikine Mahallesi'nde inÅŸa edilecek Rehabilitasyon ve Beslenme Merkezi (CREN), TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) 2011'de Åžeyh Anta Diop Ãœniversitesinin kampÃ¼sÃ¼nde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Sosyal Pediyatri EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n faaliyetlerine katkÄ± saÄŸlayacak. Merkezde, TÃ¼rk ve Senegalli hekimlerin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden gelecek doktorlar tecrÃ¼belerini paylaÅŸma fÄ±rsatÄ± bulacak. TÃ¼rkiye'nin Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi NilgÃ¼n Erdem ArÄ±, merkezin yapÄ±lacaÄŸÄ± alanda incelemelerde bulundu. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ArÄ±, TÃ¼rkiye'nin kadÄ±n ve Ã§ocuklara Ã¶ncelik verdiÄŸini, onlara yatÄ±rÄ±m yapmanÄ±n Ã¼lkeyi kalkÄ±ndÄ±rmak iÃ§in atÄ±lan bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi. Sosyal Pediatri EnstitÃ¼sÃ¼ profesÃ¶rlerinden Saliu Diuf ise Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n yeterince beslenemediÄŸini ve saÄŸlÄ±k merkezinin bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Ã§ok faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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